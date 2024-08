Campo-grandense Matu Miranda lança música com Lenine

O cantor sul-mato-grossense Matu Miranda lança na noite desta 5ª.feira, 29 de agosto, a música 'Renova', em parceria com o cantor pernambucano Lenine. O pre-save da música pode ser feito aqui.

Nascido em Campo Grande (MS), atualmente Matu mora no Rio de Janeiro (RJ). Ele é cantor, compositor e violonista cuja sonoridade combina influências da música instrumental brasileira, nordestina, jazz, soul, MPB e pop.

'Renova' é o último lançamento antes da estreia do álbum 'Matutando', previsto para chegar às plataformas digitais em 20 de setembro.

Esse é Matu Miranda. Foto: Divulgação

Segundo a produção, “Renova” é uma realização de Matu em conjunto com Antonio Fischer-Band. O single surge da ideia de que toda criação é, na verdade, uma reinvenção do já existente, o que levou Matu a convidar Lenine para a parceria. “Lenine sempre foi uma referência importante para mim. Sua obra é um exemplo de reinvenção e inovação. Quando enviei uma prévia de ‘Renova’ para ele, sua resposta foi muito positiva e ele aceitou colaborar de imediato", revelou Matu.

O artista adiantou que a faixa inicia de forma minimalista com voz e violão, e gradualmente se enriquece com novos elementos, refletindo a premissa poética da letra sobre a criação e a improvisação. “Eu e Antônio Fischer-Band, um multi-instrumentista carioca, experimentamos diversos caminhos sonoros. O arranjo começa simples e, ao longo da faixa, novos elementos são incorporados, criando texturas que evoluem e se transformam, refletindo o sentido da letra", contou.

Em 2023, Matu foi semifinalista do programa "The Voice Brasil", sob o time de Carlinhos Brown, e desde então tem conquistado um público crescente com seu trabalho criativo e sensível. Com mais de 130 mil seguidores nas redes sociais e uma série de lançamentos, incluindo um EP e diversos singles, Matu também se destaca por suas participações especiais com artistas como Michael Pipoquinha, Arismar do Espírito Santo e Josiel Konrad.

A música será lançada à meia-noite (horário de Mato Grosso do Sul) nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e Tidal.

FICHA TÉCNICA