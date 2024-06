Caravana leva 16 realizadores de MS ao Rio2C

O Rio2C, um dos maiores eventos de criatividade audiovisual da América Latina, acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, de 4 a 9 de junho de 2024.

Com mais de 160 palestrantes, incluindo renomados produtores, diretores, roteiristas e executivos do Brasil e do exterior, o evento promete discutir os rumos da indústria audiovisual em diversas áreas.

Entre os destaques dessa edição estão Ron Leshem, criador da série "Euphoria", e Carlos Saldanha, diretor de "A Era do Gelo" e "Rio", que vão compartilhar suas experiências e visões sobre o mercado global de animação. Além disso, Editi Effiong, produtor nigeriano, e Axel Kuschevatzky, produtor argentino, vão abordar a crescente tendência de coproduções internacionais.

Outros temas em destaque incluem a regulação do vídeo sob demanda no Brasil, a importância das narrativas de impacto e o futuro do drama na indústria audiovisual.

Com mais de 60 painéis distribuídos em seis palcos, o Rio2C promete ser o espaço de reflexão e inspiração para profissionais e entusiastas do audiovisual.

Diversos realizadores sul-mato-grossenses garantiram presença no evento por meio de uma 'caravana' organizada pelo Sebrae-MS. "A caravana está sendo organizada pelo Sebrae, dentro da estratégia Nacional de investir em Economias Portadores de Futuro, que é o caso da Economia Criativa. Serão 16 empresários do Segmento Audiovisual, não necessariamente cineastas, temos produtores culturais, agências de publicidade e propaganda e gestores de projetos", explicou Dani Muniz, Analista do Sebrae - Gestora das ações de Economia Criativa no Estado de MS.

Uma das integrantes da caravana é a multiartista sul-mato-grossense, Lígia Prieto, estará no evento apresentando dois de seus roteiros cinematográficos e comentou sua expectativa para esse momento: "Tô super ansiosa mesmo. É incrível ter dois roteiros aprovados para a roda de negócios. Terminei de arrumar a mala aqui agora cedo, vou dar uma última revisada no pitch até entrar no avião. Na verdade, acho que vou ficar revendo os dois projetos até chegar na hora", revelou.

Lígia ainda apontou uma coincidência que sugere que podem render bons frutos para esse encontro audiovisual em sua carreira. "A rodada de negócios caiu exatamente no dia do meu aniversário. Eu tenho muitos textos escritos, e os que foram aprovados, sem dúvida, são os meus preferidos. Pra mim, é um presente e uma virada ao mesmo tempo. Saber que posso estar entre todas essas pessoas, no maior evento de audiovisual da América Latina. Eu tô uma pilha. Será um momento bom para fazer novas redes, novas conexões e ver tudo de mais moderno e atual que tá rolando no mundo do cinema", disse a produtora que apresentará os roteiros dos longas-metragens 'A Borboleta Mais Velha do Mundo (animação)' e Romanceiras da Cidade Grande.

Para ela, o momento será de exposição de uma proposta que pode ser sim alterada futuramente. "Os roteiros estão finalizados, obviamente, de acordo com as trocas e necessidades, e a partir do momento da aprovação, serão revisados, aprofundados, refinados, alinhados... É difícil dizer que um roteiro está completamente pronto, pois mesmo no set uma palavra ou outra ganha vida e pode se alterar", completou Lígia.

Outro realizador sul-mato-grossense integrante da caravana, Ulísver Silva, contou está em sua segunda viagem ao Rio2C, mas que nesta edição tem um objetivo específico para o encontro. "A primeira vez foi antes da pandemia e eu fui praticamente para conhecer e entender como funciona o mercado, como funcionam as apresentações de projetos, assistir palestras, conhecer o ambiente... Dessa vez eu vou com objetivos bem específicos. Eu estou concluindo meu primeiro longa-metragem, o ‘Enigmas no Rolê’, que está em pós-produção, eu vou até o evento com o objetivo de conseguir contratos de distribuição para o filme, com distribuidoras, plataformas de streamings, TVs. Já tenho 4 reuniões agendadas, estou me organizando para conseguir outras, então o objetivo principal é a distribuição", disse .

Ulísver avaliou que durante o Rio2C, realizadores tem a oportunidade de apresentar seus projetos, mas de forma bem ‘resumida’. “Eu não estou levando nenhum roteiro, porque nesses eventos é complicado, as pessoas não têm muito tempo para ler, o que dá para ser feito é apresentar por meio de powerpoints, PDF's e pitchings propostas de projetos, no caso de quem está com projetos ainda em desenvolvimento”.

O realizador revelou o que está levando para impressionar os distribuidores e mencionou que está levando produções já reconhecidas suas, para buscar novas janelas. "Como meu filme está em pós-produção, estou levando uma apresentação em powerpoint, estou levando o teaser do filme e aí durante as reuniões vou apresentar tudo e negociar a distribuição com as empresas. Eu tenho o curta-metragem que é ‘As Invenções de Akins’, vou levar, caso eu encontre canais de TV ou streamings que estejam buscando conteúdo infantil. Então, quando a gente já tem produtos prontos também dá para aproveitar o evento e tentar articular exibições, distribuições, mesmo quando o produto já está em catálogos".

Conforme Ulísver, eventos como a Rio2C propõe uma mudança de cultura e oportunizam um momento novo aos realizadores sul-mato-grossense. "É a segunda vez também que se organiza uma caravana de profissionais de Mato Grosso do Sul para a Rio2C. Eu acho importantíssimo porque a gente começa a se acostumar com a participação em eventos internacionais. Durante o evento participam produtores, representantes de empresas nacionais, internacionais, canais de TVs, streamings... E participando desses eventos nós temos a oportunidade de sair um pouco do casulo e entender como nossos filmes e séries podem viajar, podem alcançar um público maior, nacionalmente, internacionalmente. Até então nós estávamos muito acostumados a produzir aqui e só exibir aqui, só que o audiovisual tem uma vocação internacionalizada, ele pode chegar a grandes distâncias, só que para conseguir isso tem que conseguir contratos com empresas que distribuem. Só botar no YouTube não significa que vai viajar para grande público. Então, nós precisamos entender como o mercado audiovisual funciona a nível nacional e globalmente e precisamos tornar frequentes caravanas como essa".

Por fim, o cineasta reforçou a importância da participação dos realizadores em eventos como o Rio2C. "O Audiovisual no nosso estado está crescendo, temos agora formados em Cinema aqui no nosso estado. Jovens entrando no mercado super qualificados e para nós nos tornarmos um mercado mais sólido, nós precisamos ter domínio na distribuição. Então é crucial que participemos mais de eventos como esse, e outros também como o ExpoCine São Paulo, MercadoSap e até eventos similares internacionalmente", conclui.

Já em solo carioca, o produtor e diretor sul-mato-grossense, Fábio Flecha e sua esposa, produtora Tânia Souza, estão pela 5ª vez no Rio2C. Esse ano eles foram na frente e vão voltar depois da caravana. Flecha comentou que o evento é o momento ideal para “fazer novos contatos e ver quais as novas oportunidades pro audiovisual de MS”.

O TeatrineTV apurou que Sebrae pagou a parte dos custos das viagens e cada integrante da caravana também teve que pagar valores referentes a sua participação. De acordo com Dani Diniz, todos os realizadores interessados em integrar a caravana nas próximas edições ao Rio2C, "é só se aproximar do Sebrae, manter relacionamento pra ficar por dentro das ações".

