Ceifada pela imprudência, família morta em acidente amava viajar

Nayara Oliveira Amaral e Rodolfo Cláudio Novais compartilhavam amores pela família, trabalho e por viagens nas redes sociais. O casal estava com os filhos pequenos, Arthur, 8 anos, e Helena, 5 anos, quando toda a família morreu às 8h30 deste sábado (7.jan.23), após o Chevrolet Onix em que estavam desviar de um motorista que entrou na contramão, derrapar e colidir contra um caminhão no quilômetro 55 da BR-158, próximo ao município de Paranaíba (MS).

Rodolfo demonstrava-se um pai dedicado, ele amava compartilhar momentos felizes com a família nas redes sociais. Além de se demonstrar um bom pai, também externava nas redes sua paixão pelo trabalho, ele atuava há 15 anos como Coordenador da Friboi, no polo da empresa da JBS de Iturama (MG), município onde a família vivia. Recentemente, inclusive, ele foi reconhecido pelo longo tempo de trabalho prestado a empresa.

Essa é uma imagem compartilhava por Rodolfo, de um momento em que foi homenageado pela JBS. Foto: Instagram

Nayara, além de mãe dedicada, era também empresária, ela comandava a Nayara Formiga Doces Gourmet. Assim como o esposo, não economizava compartilhamentos dos seus docinhos numa conta na rede social.

A família aproveitava as férias e vinham há semanas compartilhando o trajeto. Num vídeo publicado há duas semanas eles passavam por pontos turísticos na BR-158. Numa placa é possível ver os nomes de Campo Grande e Costa Rica, municípios sul-mato-grossenses como destinos à frente.

O condutor (a) do veículo que ao fazer a ultrapassagem em local indevido, provocou o acidente que vitimou a família está foragido. O motorista do caminhão, contra o qual o Onix colidiu frontalmente, é Ademir Leite Pereira, de 52 anos. Ele narrou à polícia a versão de que houve um terceiro carro, que ao cometer a imprudência, causou do acidente.