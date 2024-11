Celebrando 15 anos, Énois possibilita eventos em 9 estados brasileiros

A Énois, organização que há 15 anos se dedica a fortalecer a comunicação como um pilar da democracia, anunciou um novo posicionamento que marca uma nova fase em sua trajetória. A mudança, que inclui o renascimento da Énois Laboratório de Comunicação, reflete o amadurecimento de um trabalho coletivo que apoia a comunicação nas periferias brasileiras, com foco em iniciativas comunitárias que promovem o acesso à informação e ao fortalecimento de direitos.

"Durante a última década e meia, a Énois tem trabalhado junto a organizações comunitárias de comunicação, apoiando-as na criação de redes de informação, mobilizando voluntários e oferecendo ferramentas de gestão, financiamento e networking. Muitas dessas iniciativas são inovadoras e voltadas para a diversidade, mas enfrentam dificuldades para se institucionalizar e captar recursos", explicam num comunicado.

Nesse cenário, a atuação da Énois tem sido essencial, fornecendo o apoio necessário para que esses projetos consigam se expandir e impactar positivamente suas comunidades.

Ao lado dessas organizações, a Énois contribui para a construção de uma comunicação comunitária capaz de promover mudanças estruturais, que vão desde a educação até a geração de renda. "Nosso trabalho tem mostrado que a comunicação comunitária é um vetor de transformação social", afirma a equipe da organização. "Através de experiências concretas ao longo desses 15 anos, vimos como essas iniciativas têm sido fundamentais para o fortalecimento da democracia e o acesso aos direitos".

Um exemplo recente dessa força transformadora é o projeto Diversidade nas Redações 3: Desinformação e Eleições. Mobilizando mais de 10 organizações de comunicação em capitais brasileiras, o projeto realizou checagens de informações, treinamentos e eventos sobre desinformação, alcançando mais de mil pessoas.

Para celebrar os 15 anos de trajetória e dar as boas-vindas a essa nova fase, a Énois convida todos para participar de uma série de eventos organizados pelas iniciativas do Diversidade nas Redações. Essas celebrações ocorrerão em várias cidades do Brasil, oferecendo uma oportunidade para conhecer de perto o impacto da comunicação comunitária.

Eis uma lista com a programação dos eventos:

Campo Grande, com a TeatrineTV ( 29/11) - R. Visc. de Taunay, 306 - Amambai, Campo Grande - MS - Fique de olho nas redes sociais da TeatrineTV para mais informações do evento;

com a TeatrineTV ( 29/11) - R. Visc. de Taunay, 306 - Amambai, Campo Grande - MS - Fique de olho nas redes sociais da TeatrineTV para mais informações do evento; Cuiabá, com Com_Texto (11/12) - Fique de olho nas redes sociais do Com_Text para mais informações do evento;

Com_Texto (11/12) - Fique de olho nas redes sociais do Com_Text para mais informações do evento; Boa Vista, com Correio do Lavrado (04/12) às 13h30 - Av. Glaycon de Paiva, 2496 - Pricumã, Boa Vista - RR;

Correio do Lavrado (04/12) às 13h30 - Av. Glaycon de Paiva, 2496 - Pricumã, Boa Vista - RR; Maceió, com Olhos Jornalismo - Fique de olho nas redes sociais do Olhos Jornalismo para mais informações do evento;

Olhos Jornalismo - Fique de olho nas redes sociais do Olhos Jornalismo para mais informações do evento; Bahia, com Carrapicho Virtual - Fique de olho nas redes sociais do Carrapicho Virtual para mais informações do evento;

Carrapicho Virtual - Fique de olho nas redes sociais do Carrapicho Virtual para mais informações do evento; Belém, com a Agência Carta Amazônia (19/11) às 19h - TV de Chaco, 1949;

com a Agência Carta Amazônia (19/11) às 19h - TV de Chaco, 1949; Rio Grande do Sul, com o Sul21 (30/11) - Fique de olho nas redes sociais da Sul21 para mais informações do evento;

com o Sul21 (30/11) - Fique de olho nas redes sociais da Sul21 para mais informações do evento; Rio de Janeiro, com a Agência Lume (23/11) às 9h - Av. Eng. Souza Filho, 0 - Nº 0 - Itanhangá;

com a Agência Lume (23/11) às 9h - Av. Eng. Souza Filho, 0 - Nº 0 - Itanhangá; São Paulo, com a Transmídia (16/11) às 14h - Rua Belgrado,255, Vila moinho velho.

COMO APOIAR A ÉNOIS

Se a sua contribuição for financeira, você pode fazer um PIX: 24.324.132/0001-37 (CNPJ). Envia o comprovante para a gente e dá um “oi” para continuarmos a nossa prosa: contato@enoisconteudo.com.br Nos faça chegar em mais pessoas e territórios: acompanhe, curta e compartilhe a gente nas redes sociais @enoisconteudo Confira e compartilhe as nossas principais notícias aqui no site! Fique por dentro da Redação Aberta, uma sala de redação online e ao vivo onde se debate temas centrais e atuais do jornalismo, com especialistas que entendem bem do nosso fazer. Leia a nossa newsletter, a Diversa. Teve a ideia de alguma parceria com a Énois? Envia e-mail para contato@enoisconteudo.com.br

FONTE: Com texto da Enóis.