Chuva ajuda no combate aos incêndios no Pantanal, mas focos persistem

A luta contra os incêndios florestais no Pantanal recebeu um alívio momentâneo na noite de domingo, 30 de junho, com a chegada de uma chuva leve em vários pontos da região. Apesar de breve, a precipitação contribuiu significativamente ao aumentar a umidade da vegetação, proporcionando um ambiente mais favorável às operações de combate.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a chuva variou entre 1 e 3 mililitros e ocorreu por alguns minutos em diferentes partes do Pantanal. A combinação de umidade elevada, queda de temperatura e mudança nos ventos tem beneficiado os esforços das equipes no terreno. No entanto, os bombeiros alertam que as atividades de combate continuam intensas, concentrando-se na contenção dos focos remanescentes e na implementação de estratégias preventivas.

O capitão Samuel Pedrozo, chefe operacional da Operação Pantanal, destacou que a maior quantidade de chuva foi registrada na região da Nhecolândia e ao sul de Porto Murtinho, apesar da curta duração. As estratégias de combate, segundo ele, permanecem inalteradas.

AÇÕES EM ANDAMENTO

Combate FN e CBM-MS. Foto Saul Schramm

As operações de combate aos incêndios no Pantanal envolvem esforços coordenados por terra, água e ar. Atualmente, os bombeiros estão especialmente focados na região de Bodoquena, situada a sudeste de Corumbá, próxima ao Retiro Margarida. No domingo, devido à mudança nos ventos, as chamas ultrapassaram as linhas de defesa e se dirigiram para a área do Buraco das Piranhas, ao sul da BR-262.

No sábado, equipes conseguiram conter um foco durante a noite, mas um novo incêndio surgiu nas proximidades da linha de defesa, exigindo a mobilização de duas guarnições dos bombeiros, apoio aéreo de uma aeronave Air Tractor e a participação de quatro equipes da Força Nacional, que agora contam com o reforço de 16 militares adicionais.

Combate FN e CBM-MS. Foto Saul Schramm

Ao norte do Rio Abobral, na região da Nhecolândia, próximo ao Rio Taquari, o fogo se espalhou devido a ventos intensos, afetando áreas de fazendas locais. As equipes continuam a combater ativamente o incêndio, utilizando maquinário pesado e criando aceiros. A aeronave KC390 da Força Aérea Brasileira tem fornecido suporte crucial às operações.

Região de Porto Sucuri, no Pantanal (Foto: Divulgação/CBMMS)

Na região de Porto Sucuri, ao norte de Corumbá, um novo foco de incêndio se propagou em direção a um morro. No domingo, duas guarnições foram mobilizadas para controlar a situação, que agora está sob monitoramento contínuo, apesar do controle inicial.

MONITORAMENTO E PREVENÇÃO

As áreas de Maracangalha, Tamengo, Porto Rabicho e BR-262 continuam sendo monitoradas de perto pelas equipes de combate e prevenção, enquanto os esforços se concentram em evitar que novos focos se iniciem ou se alastrem pela região