Com novos episódios, websérie aborda o tráfico de pessoas no Brasil

A quinta temporada da websérie “Tráfico de Pessoas no Brasil” retorna a partir desta quarta-feira (31) com três episódios extras para discutir o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Os episódios diários serão transmitidos até o dia 2 de agosto, a partir das 19h (em Brasília), no canal da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad) do Youtube. O plano foi elaborado por um grupo de trabalho com participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e será lançado nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No episódio desta quarta, será feita a apresentação do plano nacional na íntegra, com destaque aos eixos da estruturação da política e celebração de parcerias. Esses eixos abrangem ações sobre a necessidade de nova legislação ou reforma jurídica e de reestruturação nas instituições governamentais. Além disso, os eixos destacam a capacitação como um elemento essencial e estruturante para o enfrentamento ao tráfico de pessoas.O episódio desta quinta-feira (1º) vai debater os desafios para o pós-resgate das vítimas de tráfico de pessoas. Serão apresentadas medidas eficazes de apoio e proteção a essas pessoas e a possíveis vítimas. Essas ações incluem acolhimento, meios de subsistência, acesso à educação, ao mercado de trabalho, à saúde e medidas para a integração social.

O último episódio será exibido nesta sexta-feira (2) e vai discutir ações voltadas à repressão e à responsabilização de quem pratica o tráfico de pessoas. Os participantes vão abordar ações que auxiliam a identificação e proteção das vítimas e investimentos em capacitação e inovação para a investigação deste crime.