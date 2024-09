Com R$ 30 milhões do TJ, Usina Fotovoltaica da Gameleira é inaugurada

Nesta quinta-feira (26), o governador Eduardo Riedel participou da inauguração da Usina Fotovoltaica da Gameleira, em Campo Grande (MS). A usina, construída pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, é parte da política estadual de incentivo à energia limpa e renovável, com a meta de tornar o Estado carbono neutro até 2030.

Durante a cerimônia, Riedel destacou a importância do investimento de R$ 30 milhões do Tribunal de Justiça. "Essa iniciativa neutraliza completamente o consumo de energia de todo o Sistema Judiciário, um grande avanço que nos aproxima da neutralização da emissão de carbono até 2030", afirmou.

O governador ressaltou os benefícios diretos à sociedade, como a economia financeira e a contribuição ao meio ambiente. "Não se trata apenas de consciência ambiental, mas de uma matriz econômica que traz ganhos significativos", acrescentou.

A Usina Fotovoltaica da Gameleira é a etapa final de um projeto de captação de luz solar que abastecerá todas as edificações do Poder Judiciário de MS. Com 6 mil painéis instalados, a usina gera 400.000 kWh mensalmente, somando-se aos 90 mil kWh produzidos na sede do TJMS. O desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, informou que a economia já ultrapassa R$ 1 milhão nos três primeiros meses de operação.

Com uma área de 72.784 metros quadrados, a obra custou R$ 10,8 milhões, elevando o investimento total do TJMS em usinas fotovoltaicas para mais de R$ 30 milhões. O projeto é um importante passo para que Mato Grosso do Sul se torne o primeiro ente brasileiro a atingir a neutralidade de carbono em 2030.

Para incentivar a transição energética, o Governo do Estado lançou o programa MS Renovável, que oferece isenção tributária para a implementação de sistemas de energia de fontes renováveis. Atualmente, mais de 90% da matriz elétrica do Estado provém de fontes sustentáveis, demonstrando o compromisso com a energia limpa.