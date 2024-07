Como escolher o melhor gateway de pagamento para seu e-commerce

A eficiência nas transações digitais pode definir o sucesso de um e-commerce, e a escolha de um gateway de pagamentos adequado desempenha um papel fundamental nesse processo.

Imagine um cliente chegando no balcão para finalizar a compra dos produtos selecionados na loja e a mesma não aceitar um determinado pagamento, ou a maquininha estar fora do ar e sem suporte para resolver o problema técnico.

O mesmo acontece no meio digital na hora da finalização das transações. É por isso que neste artigo explicaremos como escolher um gateway de pagamentos eficiente que não o deixe na mão, para oferecer uma experiência de pagamento sem atritos.

Fatores a considerar na escolha do gateway de pagamentos

Se você está em busca de um aliado para finalizar os pagamentos do seu e-commerce de forma segura e sem imprevistos, sugerimos que considere os fatores que mencionaremos a continuação.

Taxas e custos

O valor não pode ser deixado de lado, ainda mais se tratando de um custo que a sua empresa terá mensalmente e a longo prazo. Nesse sentido, os melhores gateway de pagamento oferecem taxas associadas justas, com um excelente custo benefício.

É importante avaliar como esses custos se alinham ao seu orçamento e ao volume de vendas previsto, garantindo que a opção escolhida seja financeiramente viável para o seu negócio.

Segurança e Conformidade

A segurança é uma preocupação primordial para qualquer e-commerce que quer ser reconhecido por ter uma reputação sólida e transparente. Portanto, um gateway de pagamento internacional deve oferecer robustas medidas de segurança, como criptografia de dados e conformidade com o padrão PCI-DSS.

A escolha de um gateway que priorize a segurança das transações ajuda a proteger tanto os dados do cliente quanto a imagem do seu negócio, reduzindo o risco de fraudes e violações de dados.

Facilidade de Integração

A integração deve ser simples e compatível com a plataforma do seu e-commerce. Verifique se o provedor oferece plugins ou APIs que facilitem a implementação, bem como documentação de suporte detalhada.

Uma integração suave permite que as operações do seu site continuem funcionando sem interrupções, evitando problemas técnicos que poderiam afetar a experiência do cliente e as vendas.

Suporte a diversos métodos de pagamento

Oferecer uma variedade de métodos de pagamento é essencial para atender às preferências dos clientes. Nesse sentido, certifique-se de que o processador de pagamentos suporte opções populares, como cartões de crédito e débito, carteiras digitais e até mesmo pagamentos via criptomoedas, se for relevante para o seu público.

Lembre-se, quanto mais opções você oferecer por meio do seu gateway de pagamentos, maior será a chance de concluir vendas, melhorar a satisfação do cliente e, consequentemente, fidelizá-lo.

Como integrar um gateway de pagamentos no seu e-commerce

Depois de ter selecionado seu gateway de pagamentos é hora integrá-lo no seu e-commerce. Isso envolve alguns passos simples que detalharemos a seguir para simplificar o processo para você.

Registro e configuração da conta

Após escolher o gateway, você precisará criar uma conta com o provedor selecionado. Durante o registro, forneça todas as informações necessárias sobre o seu negócio, incluindo detalhes financeiros e de contato.

Em seguida, configure sua conta conforme as instruções do provedor, definindo preferências de pagamento, moeda, e outras opções relevantes para estruturar suas futuras transações.

Obtenção das credenciais de API

A maioria dos processadores de pagamento fornece, como mencionamos anteriormente, credenciais de API que são necessárias para a integração. Essas credenciais geralmente incluem uma chave e um segredo, que são usados para autenticar e autorizar transações.

Implementação da API no seu site

A integração técnica envolve a implementação da API do gateway de pagamentos no seu site. Se você estiver usando uma plataforma de e-commerce popular, há grandes chances de que existam plugins ou extensões disponíveis para facilitar esse processo.

Nesse caso, siga as instruções de instalação do plugin e configure-o com suas credenciais de API. Para sites personalizados, a integração pode exigir mais trabalho de desenvolvimento.

Utilize a documentação fornecida pelo provedor do gateway para implementar corretamente as chamadas de API necessárias para processar pagamentos. Isso geralmente envolve a configuração de endpoints para processar pagamentos, gerenciar confirmações e lidar com retornos de erros.

Testes de transação e monitoramento

Antes de colocar o sistema em produção, é essencial realizar testes de transação, para verificar se todas as funcionalidades estão operando corretamente, incluindo a autorização de pagamento, captura, reembolso e cancelamento de transações.

Por fim, após a integração bem-sucedida, monitore regularmente as transações para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado. Esteja atento a quaisquer erros ou problemas que possam surgir e mantenha contato com o suporte do provedor do gateway para resolver eventuais dificuldades.

Escolher e integrar um gateway de pagamentos no seu e-commerce pode parecer um processo complexo, mas seguindo esses passos e utilizando os recursos fornecidos pelo provedor, você pode garantir uma experiência de pagamento segura e eficiente para seus clientes.