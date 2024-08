Como obter curtidas no Instagram de forma segura: as nossas 5 dicas

O Instagram, sem dúvidas, é uma rede social global, de enorme relevância para pessoas que decidem fazer posts e cultivar interações ou de empresas que marcam presença na rede social para fazer negócios e expor ideias e conteúdos relevantes.

Por ser tão importante, não faltam conteúdos sobre como expandir sua audiência, projetar sua marca, usar palavras-chave da melhor forma, enfim, como ter melhores resultados nessa rede social.

Um app confiável para comprar curtidas no Instagram barato é uma das opções disponíveis. De maneira segura, esse programa deve disponibilizar aos seus clientes opções de pacotes com diversos números de curtidas, de acordo com o perfil de cada usuário.

Perfis, contas e curtidas na casa dos milhões e bilhões

Em 2012, o Instagram foi comprado pelo Facebook de Mark Zuckerberg por nada menos do que 1 bilhão de dólares. O Instagram tem sido utilizado por empresas como uma ferramenta de marketing, onde elas têm a possibilidade de promover seus produtos ou suas marcas com a capacidade de atingir um grande número de pessoas com um conteúdo especial.

O aplicativo com certeza se tornou nos dias atuais uma das redes sociais mais populares do mundo, principalmente para os usuários abaixo dos 35 anos. No Brasil, o Instagram segundo os últimos levantamentos, conta com mais de 100 milhões de usuários. Em termos mundiais, o Instagram conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente.

Para conseguir aumentar o número de curtidas ou likes no Instagram é necessário aplicar uma série de estratégias e trabalho focado. É comum que apesar de muito esforço, o usuário poderá não conseguir um bom resultado a curto e médio prazo. Por isso, é preciso sempre estar atento a o que seus usuários falam e como eles reagem.

Quanto mais curtidas se obtém nos posts mais a plataforma interpreta que o assunto possui relevância e dessa maneira a publicação aparecerá em destaque nos feeds dos usuários: a partir disso começa um efeito bola de neve. Mais pessoas verão o conteúdo e poderão dar likes.

Dicas para ter mais curtidas no Instagram

Entretanto, apesar da dedicação de muitos usuários em postarem temas de qualidade alguns deles não atingem seu objetivo que é conseguir um grande número de curtidas.

Dentre as vantagens de comprar curtidas no Instagram estão as seguintes:

Você poderá ganhar tempo e ainda obter um engajamento imediato em sua conta.

Aumentar o tráfego orgânico para a conta, assim suas publicações terão mais curtidas.

Parceria com outros perfis é outro resultado positivo que se obtém com o aumento de curtidas, isso aumenta suas chances de conseguir novas parcerias.

Um crescimento muito mais rápido e aumento de autoridade e credibilidade na rede.

Com um perfil de grande número de seguidores, novos usuários passam a ter interesse em segui-lo. Pessoas trazem pessoas e elas verão seu conteúdo.

Comprar curtidas no Instagram pode fazer parte de sua estratégia. Porém, será preciso aplicar outras estratégias e para aumentar o engajamento. Veja a seguir táticas que deverão ser seguidas para que se obtenha ainda mais sucesso.

Saiba como obter curtidas no Instagram de forma segura

Abaixo estão cinco dicas importantes para melhorar sua entrega de conteúdos.

1 - Conheça seu público-alvo

É muito importante conhecer o público-alvo que você pretende atingir, nesse caso poderão ser os jovens, os mais velhos, homens ou mulheres.

Através desse conhecimento será possível escolher o melhor conteúdo e as estratégias a serem aplicadas.

Essas informações poderão ser obtidas acessando os insights em sua página. Eles informam os dados de seus seguidores e ideias boas sobre hashtags, assuntos que o público gosta e uma boa maneira de abordar um assunto na sua próxima publicação.

Uma ideia pode surgir dos dados

Tanto as fotos como os vídeos são de extrema importância na estratégia. Pesquise entre suas publicações aquelas imagens ou vídeos que mais ganharam likes. E procure sempre utilizar um celular que possua uma boa câmera para tirar fotos de qualidade.

No caso de vídeos siga a mesma linha postando vídeos interessantes, criativos, com boa iluminação e principalmente utilizando uma boa dicção, para que os seguidores possam compreender e você possa ganhar curtidas no Instagram.

É preciso manter uma certa rotina nas postagens caso contrário a plataforma poderá penalizar.

Não se esqueça que são milhões de usuários ativos postando constantemente, em suma uma concorrência feroz buscando engajamento e seguidores para curtir o próximo post.

Ainda sobre os vídeos, muita gente gosta de acompanhar conteúdos ao vivo nas redes sociais. Como tema você pode filmar seus passeios, viagens e acontecimentos ligados ao seu nicho de público.

2 - Aproveite o Instagram Reels para gravar e editar seus vídeos

Desde que surgiu o Reels ganhou um incentivo do Instagram e quem posta por lá sabe que o alcance pode ser potencializado. Grave conteúdo específico para o Reels e é interessante legendar os seus vídeos. De acordo com um levantamento da plataforma, cerca de 40% das pessoas assistem os vídeos sem som.

Não deixe de usar os filtros disponíveis em suas fotos ou vídeos. Existem vários, como aumentar ou diminuir a intensidade do filtro, brilho, contraste, cor, saturação, efeitos especiais e outros.

Lembre-se do Instagram Stories

Não subestime os Instagram stories. Os stories são postagens temporárias que aumentam o engajamento e a interação no Instagram. Esse recurso é muito popular e simples de ser usado. Ele é utilizado nas caixas de perguntas, enquetes e outras finalidades.

Ele também é bastante utilizado por marcas ao contratar influencers para ter publicações patrocinados. A entrega desse tipo de publicação costuma ser maior, assim como as interações.

3 - Postar nos dias e horas certas

Várias pesquisas já foram realizadas para entender o comportamento do público e elas são unânimes sobre a importância de saber o momento de postar.

A conclusão é de que no Instagram o maior número de postagens ocorre as quartas e quintas feiras, contudo as postagens realizadas nos fins de semana são as que atingem os melhores resultados e mais interações.

Com relação ao melhor horário para se postar, existem algumas variações, mas em geral das 10 horas às 14 horas é uma boa pedida. Não que outros horários não sejam bons, na verdade isso irá depender muito do perfil de seus seguidores.

Comece a fazer testes postando em dias e horários diferentes para saber qual a melhor opção para você. Na própria aba "insights” está disponível essa informação, mostrada através de gráficos.

4 - Use boas hashtags e localização

Uma das dicas mais valiosas envolve o uso de hashtags. Através das tags outros usuários têm a possibilidade de encontrar postagens de seu interesse.

Para que as hashtags atinjam seu objetivo, que é atrair perfis, elas precisam ter alguma relação com o seu negócio ou então com o conteúdo publicado.

Não utilize hashtags indiscriminadamente. Usar as que são mais populares, mas nada a ver com seu conteúdo terá um efeito contrário. O usuário pode fugir.

O compartilhamento de suas fotos com seus seguidores de outras redes sociais é importante. Com isso os seguidores dessas redes poderão visitar sua conta e em consequência você poderá ganhar mais curtidas.

A interação com os seguidores é importante no crescimento do seu perfil. O diálogo com seu público deve ser estimulado através de perguntas relacionadas a determinado conteúdo, outra boa opção é promover enquetes usando as caixas de perguntas.

Quanto mais as pessoas participarem maior será o seu engajamento no Instagram e com isso o algoritmo irá entender que sua postagem é relevante.

Os CTAs ou em inglês call to action tem a capacidade de aumentar o seu engajamento no Instagram. Com a utilização desse recurso os perfis são direcionados ao seu conteúdo.

Sendo assim, os seus seguidores devem ser convidados a comentar, curtir e compartilhar o que foi postado. Nunca se esqueça que seu sucesso depende diretamente de seus seguidores. Eles devem ser valorizados e ter toda a atenção possível vendo que as mensagens enviadas são correspondidas.

As perguntas deverão ser sempre respondidas mesmo que se tratem de críticas, agradeça a colaboração e estimule essa interação. Você pode até esquecer as outras dicas, mas nunca esta.

5 - Parcerias nas redes sociais

Quando você alcançar uma boa quantidade de seguidores será a hora de procurar por parcerias. Elas podem ser feitas com influenciadores e até mesmo com marcas que possam vir a fornecer produtos, contratos de patrocínio ou disponibilizar serviços.

Através de uma parceria você pode fazer a promoção de seus próprios produtos ou então de empresas.

No caso específico de outras empresas elas combinam um determinado percentual sobre as vendas realizadas e assim tem a possibilidade não só de alavancar suas vendas como também fazer novos clientes.

Faça parte do ecossistema

Uma boa estratégia é curtir os feeds mais populares do Instagram desde que estes tenham alguma relação ao seu perfil. Com isso você obterá uma maior interação com os outros seguidores e aumentará suas curtidas no Instagram.

Faça suas publicações com a geolocalização ativada, dessa maneira ao mostrar algum lugar, por exemplo um restaurante da cidade você pode indicar o bairro em que ele está localizado.

O resultado disso é que seu post pode aparecer aos usuários que por acaso estejam a procura de um restaurante naquele bairro.

Conclusão

Tenha em mente que os resultados não aparecem do dia para a noite, contudo eles podem chegar mais rapidamente adquirindo curtidas no Instagram. Esperamos que com este post sobre como obter curtidas de forma segura no Instagram as suas interações sejam mais frutíferas e seu conteúdo tenha cada vez mais sucesso.