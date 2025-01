Embora possa ter dominado as notícias nas últimas semanas, entender o que a reunião ambiental da COP29 significa para diferentes países ao redor do mundo está longe de ser simples. Um pequeno grupo de nações insulares do Pacífico de baixa altitude tem pressionado muito por mais dinheiro e ação mais rápida das grandes economias desenvolvidas e encenado greves durante as negociações. Eles certamente colocaram um holofote global em sua situação atual, mas o que tudo isso significa para aqueles de nós em outras partes do mundo?

Neste artigo, vamos dar um passo para trás da política partidária e das previsões politicamente motivadas e focar nos fatos. É a única maneira de chegar ao fundo das coisas e descobrir por que o mundo está no estado em que está atualmente.

Como terminou a COP29?

A COP29 terminou com algo como um compromisso viável quando se trata de financiamento climático, mas não foi sem seus momentos mais complicados. As negociações foram até o fim e, eventualmente, as nações desenvolvidas e as principais economias concordaram que contribuiriam com um mínimo de US$ 300 bilhões por ano para enfrentar o aumento do nível do mar. Isso significa que tudo está bem e bem no mundo da adaptação às mudanças climáticas? Não exatamente...

Arábia Saudita reage com força

Quando um delegado saudita foi acusado de mudar uma parte essencial do texto de negociação sem consultar nenhum outro país, parecia que a COP29 iria desmoronar. Enquanto a Arábia Saudita está passando por uma espécie de movimento de modernização de um ponto de vista político e social, ela continua fortemente dependente de especialistas em petróleo.

Exercícios de RP como o Riyadh Season são muito bons quando se trata de diversificar a economia saudita, mas o petróleo ainda é sua base financeira. Em vez de pedir que o petróleo pare e as energias renováveis assumam rapidamente o controle, é importante lembrar que precisamos que todos trabalhem juntos. Expulsar e difamar um pequeno número de nações exportadoras de petróleo nunca vai funcionar porque criará instantaneamente uma divisão entre eles e nós. O desacordo sobre o texto alterado foi finalmente resolvido por um esforço concentrado para entender a posição de negociação de cada lado envolvido.

Compromissos e promessas em relação ao metano

O Global Methane Pledge foi lançado na COP26 e está focado em reduzir as emissões em no mínimo 30% até 2030. A porcentagem é expressa em termos dos níveis registrados em 2020 — o ano anterior ao compromisso feito por todos os participantes da COP26 .

Embora a promessa esteja longe de ser cumprida no momento em que este artigo foi escrito, é importante observar que todos os signatários reafirmaram seu compromisso de ajudar a cumpri-la. Cada país tem um papel a desempenhar e uma capacidade de ajudar a mudar as coisas, e em nenhum lugar isso é mais importante do que reduzir o nível de metano na atmosfera. A COP29 também serviu como o fórum ideal para discussão sobre a tecnologia de captura de metano que visa reaproveitar um subproduto indesejado e colocá-lo para funcionar de novas maneiras inovadoras.

Jovens e transparência climática

Promover a transparência climática se tornou um objetivo central do movimento ambiental, com a COP29 desempenhando um papel maior nisso do que qualquer reunião global anterior. Se quisermos ser capazes de analisar a escala do problema (e a eficácia de soluções potenciais), precisamos ser capazes de confiar nos dados brutos que nos são apresentados.

Medição confiável e relatórios acessíveis simplesmente devem ser combinados com revisão regular e especializada dos dados para que cada um de nós saiba onde estamos. A COP29 viu palestrantes de dezenas de nações compartilharem sua visão para a próxima geração, mostrando a eles que escolheram quebrar o ciclo de transmissão de problemas de geração para geração.

Os jovens que cresceram nas mídias sociais têm uma habilidade única de se comunicar e discutir em uma escala, permitindo que entrem em contato com novas ideias instantaneamente. Isso é algo que precisa ser cuidadosamente gerenciado para que as câmaras de eco não ampliem as diferenças — temos que trabalhar juntos e manter as linhas de diálogo abertas da melhor forma possível.

Olhando para a COP30

Belém, na foz do Amazonas e uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes sediará o COP30 em 2025 e é um local adequado quando você analisa a maneira como o mundo está mudando. Belém é empobrecida, sofre com a violência de gangues e é fortemente poluída de várias maneiras desagradáveis. Mas também é uma cidade que fica lado a lado com um dos espetáculos mais incríveis do mundo natural.

Este contraste marcante certamente lançará luz sobre as maneiras pelas quais precisamos viver mais harmoniosamente com nossos espaços verdes, mas um equilíbrio também precisa ser alcançado. Contrariar o evento de inflexão previsto de aumento de temperatura de dois graus exigirá que todas as nações trabalhem juntas. Algumas estão mais à frente, enquanto outras estão se desenvolvendo rapidamente, mas merecem fazê-lo sem serem vilipendiadas por aqueles que já tiveram suas revoluções industriais. O Brasil é talvez o melhor exemplo disso que você encontrará.

Unindo-nos como uma equipe global

Um dos problemas com a discussão sobre mudanças climáticas em geral, e política climática em particular, é que se tornou um tópico politicamente dividido. Muitos na direita acham que é uma farsa, enquanto muitos na esquerda dizem que é apocalíptico. Esse é o tipo de divisão que simplesmente não existe para outras questões.

Os preços dos alimentos podem ser medidos com precisão com a cesta de inflação; a taxa de emprego é facilmente calculada em qualquer país desenvolvido; sites como o Casino Guru fornecem acesso claro e transparente às últimas tendências de jogos online. O fato de não haver uma fonte central de informações indiscutíveis no debate climático significa que as divergências são inevitáveis.

Mas, independentemente de onde você se sente no espectro político, uma coisa em que todos podemos concordar é que é melhor trabalharmos juntos. Já estamos ansiosos por novembro de 2025, quando a COP30 será sediada em Belém, Brasil.