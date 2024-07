Diretor do Bonito Cinesur comemora crescimento do festival

A 2ª edição do Bonito Cinesur teve sua abertura oficial na noite de 19 de julho, em Bonito (MS), prometendo ser um marco na agenda anual do cinema sul-americano.

Com exibições de filmes inéditos em Mostras Competitivas, oficinas e mesa de discussão programados para ocorrer até 27 de julho, o festival deste ano traz uma série de inovações e ambições para consolidar sua posição como um ponto de referência no cenário cinematográfico mundial. "Esse ano seguimos com a mostra Cinema Ambiental que nós havíamos feito aí no passado e nós para esse ano transformamos ela também em uma Mostra Competitiva. São vários, vários países que estão nessa Mostra Cinema Ambiental com curtas, com longas, então isso é uma novidade", apontou Nilson Rodrigues, diretor do festival, durante entrevista ao TeatrineTV.

O diretor disse também que é novidade nesta edição a criação de um espaço de exibição no centro da cidade, equipado com uma grande tela, onde serão realizadas pré-estreias de filmes inéditos, como o aguardado "Passa a Grana", com a presença da atriz Carol Castro. "É um espaço onde serão exibidos filmes para todos os públicos", observou. Leia a matéria completa no TeatrineTV.