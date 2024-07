Dupla sertaneja de MS regrava música dos Engenheiros do Hawaii

A dupla Elvis e Adriano trazem uma novidade espetacular para seus fãs. Estamos falando do lançamento da faixa “Até o Fim”, um clássico de engenheiros do Hawaii, que chegou nas plataformas digitais e YouTube no dia 28 de julho. O single conta com a produção musical do sul-mato-grossense de Fábio Adames, que assina diversos projetos, entre eles João Carreiro, Gabi Luthai, Rapha e Léo e outros.

O novo single, “Até o fim” é composição de Humberto Gessinger, o compositor foi vocalista da Banda Engenheiros do Hawai, durante 23 anos, e na atualidade segue carreira solo. O single faz parte do DVD gravado no dia 12 de março, no Armazém Cultural, em Campo Grande/MS.

A dupla conta que a música “Até o Fim” chegou até a dupla através do nosso empresário Claudinei Magrelo na “época em estávamos escolhendo o repertório do DVD. Ele a ouviu em uma viagem e sugeriu que a gravássemos assimilando um dos trechos da música com a nossa trajetória. Quando gravamos a guia no estúdio nos sentimos muito felizes e emocionados com a letra da música, realmente foi um boa escolha, “Eu não vim até aqui, pra desistir agora” realmente resume essa etapa da nossa carreira.

CARREIRA

Destes encontros que só a música pode proporcionar, em maio de 2015 nasceu a dupla Elvis e Adriano. Ambos, amigos de longa data, seguiam carreira solo e tocavam seus destinos separados, mas o acaso, aquele responsável pelas coisas mais maravilhosas da vida, os colocou no mesmo estúdio para ensaiar seus respectivos shows, o papo foi inevitável e o assunto não poderia ser outro, música.

Decidiram então fazer uma sessão para sentir como soariam juntos, e logo depois das primeiras músicas ficou evidente a química entre os dois, entre as vozes, aquela sintonia fina raríssima de se encontrar.

Um vídeo despretensioso deste encontro, foi gravado e postado nas redes sociais do Elvis, de um feedback inesperado de amigos e fãs do seu trabalho nasceu o pedido de que aquele encontro resultaria em uma nova dupla.

Depois de uma breve reunião entre os dois, mera formalidade diante de tudo o que estava acontecendo, nasceu Elvis e Adriano. “Sorte, acaso, coincidência? Nós chamamos de destino.”, indagou a dupla.