EBSERH abre processo seletivo para médicos no HU de Dourados

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio do Hospital Universitário de Grande Dourados (HU-UFGD), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 019/2024. O objetivo é preencher vagas temporárias para médicos em diversas especialidades, garantindo a continuidade dos serviços assistenciais no hospital.

As vagas disponíveis são para as especialidades de Neonatologia (04), Cardiologia (01), Ginecologia e Obstetrícia (05), Pediatria (01), Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (01) e Psiquiatria (02). Os candidatos aprovados serão convocados conforme a classificação e a demanda do hospital.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site da EBSERH, entre 5 e 10 de novembro de 2024, mediante o preenchimento de um formulário eletrônico, no qual o candidato deverá anexar seu currículo e documentos comprobatórios de títulos e experiência profissional.

Para participar, os candidatos devem atender a alguns requisitos, como estar em dia com as obrigações eleitorais e do Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino), ter idade mínima de 18 anos e estar registrado no respectivo Conselho Profissional, quando aplicável. A seleção será feita por meio de Avaliação Curricular, considerando os títulos e a experiência profissional dos candidatos, sem a necessidade de provas.

O processo seletivo reserva vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados negros ou pardos, conforme as leis de cotas em vigor. Para concorrer a essas vagas, os candidatos deverão seguir os procedimentos específicos descritos no edital, incluindo a apresentação de laudo médico e a realização de perícia e entrevista de heteroidentificação.

A contratação será por tempo determinado, com duração máxima de dois anos, de acordo com as necessidades do HU-UFGD.

Os interessados devem acessar o site oficial da EBSERH, www.ebserh.gov.br, para obter mais informações e realizar a inscrição até o dia 10 de novembro.