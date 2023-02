Edson Castro faz 'denúncia política e ambiental' em 50 obras inéditas

O artista visual sul-mato-grossense, Edson Castro realiza nesta 6ª. feira (10.fev), sábado (11.fev) e domingo (12.fev), sempre das 10h às 20h, o 2º Atelier Portas Abertas, em Campo Grande (MS). A entrada é gratuita. A matéria original é do TeatrineTV.

Com tema “A arte no seu espaço de criação”, Edson convida o público a conhecer seu processo de criação ao recebe-lo em seu ateliê, promovendo visitas guiadas e bate-papos que percorrem as salas de estudos, sketches e instalações que denunciam, de maneira abstrata e política, as queimadas no Pantanal.

“Qualquer animal é mais interessante em seu habitat natural. E o ateliê é um lugar sagrado, onde você pode sentir o processo de criação do artista, pode perguntar diretamente para o artista. Eu estarei recebendo as pessoas”, explicou.

Durante a visita, o público poderá apreciar cerca de 50 obras inéditas, produzidas em mini, pequenos e médios formatos, confeccionadas com materiais como caneta posca sobre papel fotográfico e pastel-óleo sobre papel.

“Como eu sou ribeirinho, a natureza, o meio-ambiente, sempre esteve nas minhas obras. Mesmo que o meu trabalho seja abstrato, os traços dos galhos, os barulhos dos pássaros, tudo isso aí sempre esteve na minha obra… eu vou dar sequência nessas obras, já estou dando. Me abriu um espaço infinito de possibilidades. Não só de fazer denúncia de queimadas, como outras técnicas também em cima disso", concluiu.

Na 6º. feira (10.fev), a doutora em educação e professora Rozana Valentim, fará uma palestra seguida de bate-papo sobre arte, criação e cultura, com a presença de acadêmicos de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). No mesmo dia, o DJ Chiquinho apresentará sets ao vivo, a partir das 18h e fará a ambiência musical do restante do evento. Já o grupo El Trio, preparou um pocket show surpresa que poderá ser apresentado no sábado ou no domingo, surpreendendo o público presente.

O ARTISTA

Edson Castro nasceu em Corumbá (MS) no ano de 1970. Morou em Paris, de 2008 a 2017, onde construiu a base de sua pesquisa de suportes, procedimentos e intuições. Viajou o mundo levando sua obra para colecionadores e curadores da Europa, Estados Unidos e Canadá.

SERVIÇO

O Ateliê Edson Castro fica na Rua Quintino Bocaiuva, 456, Jardim Paulista, em Campo Grande

Visitações ao acervo permanente podem ser consultadas pelos telefones:(71) 9 9116 4033,(67) 98118-7291 ou (67) 9 8188 6626