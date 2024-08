Em ivinhema, festival debate políticas públicas e legislação para o audiovisual

A mesa de debate sobre Políticas Públicas e Legislação do Audiovisual: perspectivas para MS, ocorreu na manhã desta 4ª.feira (13.ago.24), durante a programação do Festival de Cinema do Vale do Ivinhema (FestiVali).

A mesa foi mediada pelo cineasta Joel Pizini, com o produtor cultural Belchior Cabral, o analista do Sesi Cultura-MS, Ítalo Zikemura, com o cineasta Ulísver Silva, a servidora do Ministério da Cultura (MinC), Mariana Arndt e o servidor público da Fundação de Cultura, representando a Film Comission, Daniel Rockenbach.

Contando com a presença de estudantes da escola pública de Ivinhema e com acadêmicos de audiovisual de Campo Grande, o debate abordou a necessidade de buscar a reabertura do Cine Campo Grande. “Precisamos nos reunir no coletivo, com o Sesc, para buscar a reabertura do cinema de Campo Grande, é o único que temos e está lá há anos fechado. A articulação é a palavra central”, introduziu Pizini...leia a matéria completa no TeatrineTV.