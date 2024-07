Em Paris, Snoop Dog ganha aula de natação com Michael Phelps

O rapper norte-americano Snoop Dogg tem se destacado nas Olimpíadas de Paris, tornando-se quase um "mascote" informal do evento. Recentemente, Snoop teve a oportunidade de receber aulas de natação do multicampeão Michael Phelps. O cantor, que teve o privilégio de carregar a pira olímpica este ano, participou de uma atividade com Phelps em que entrou na piscina para receber instruções do renomado nadador.

O vídeo dessa interação foi publicado nas redes sociais de Snoop Dogg, enquanto o canal de TV "NBC News" divulgou o conteúdo completo. Em um trecho, Snoop elogia Phelps como "GOAT", um acrônimo para "Greatest of All Time" (O Melhor de Todos os Tempos), afirmando: "Quando se trata de um dos meus objetivos de vida, só consigo pensar em um homem: o Senhor 23 vezes, OG, o melhor de todos os tempos".

Durante a aula, Phelps discutiu a importância de envergadura e potência pulmonar para a natação, ao que Snoop respondeu com humor: "Você acabou de me descrever. Eu definitivamente tenho grande potência pulmonar", referindo-se à sua capacidade respiratória.

Além dessa interação com Phelps, Snoop Dogg tem feito aparições em diversas modalidades olímpicas, atuando como "correspondente oficial" da "NBC Olympics". Ele foi visto em várias competições, incluindo a decisão do skate street feminino e as fases classificatórias da ginástica artística, mostrando seu envolvimento entusiástico com o evento.