Evangélica flagra pastor com a amante, bate, xinga e 'mostra pros irmãos da igreja' (vídeo)

Um vídeo que voltou a circular na internet nesta 6ª.feira (7.jun.24), mostra uma mulher identificada como Dani agredindo, xingando e expondo seu marido, um pastor evangélico identificado como ‘Gabriel’.

A revolta da beata se deve ao fato de que o Gabriel estava saindo do motel com outra mulher – sua amante. A esposa, porém, flagrou o momento.

Movida pela raiva, a mulher obrigou o companheiro a descer do carro, após desferir diversos tapas contra ele. Além de xingamentos, ela também diz: “filma tudinho para mostrar para os irmãos da igreja”. Dani ainda diz que ‘nunca mais ficar com Gabriel’, que ele ‘ destruiu a vida’ e que ele ‘vai ficar sem nada (se referindo indiretamente aos bens materiais do casal). Veja:

Atenção, apesar de ter voltado a circular nas redes, esse vídeo não é atual.

De acordo com apurado pelo MS Notícias, a situação ocorreu em 10 de agosto de 2023, na entrada do Motel Le Baron em Carreiro da Várzea, no interior do Amazonas. Além de Pastor, Gabriel que hoje tem 25 anos também era e segue no cargo de secretário de Cultura do município do Careiro da Várzea.

Nas redes, Gabriel segue a vida normalmente, sempre defendendo a gestão do prefeito Pedro Guedes (PSD). A única alteração na rotina dele, é que Gabriel não realizou mais postagens referentes a igreja, mas segue secretário.