Ex-vereador e radialista Miltinho Viana morre aos 63 anos

Milton Aires Viana Filho, conhecido como Miltinho Viana, morreu na manhã desta 2ª feira (4), aos 63 anos. A informação foi confirmada pela família.

Miltinho estava internado no Hospital Cassems, em Campo Grande (MS), há mais de cinco dias, em tratamento de câncer no pâncreas. Ele estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e tinha previsão de alta para quarta-feira (6.nov).

O radialista planejava viajar para a Flórida, nos Estados Unidos, para um tratamento mais especializado após a descoberta da doença neste ano.

Miltinho Viana teve uma carreira política ativa, com candidaturas a vereador e deputado estadual em várias eleições. Ele se candidatou pelo PSD em 2024 e pelo SOLIDARIEDADE em 2022, além de outras legendas em anos anteriores.

O velório está programado para ocorrer ao longo do dia, com sepultamento agendado para amanhã no Parque das Primaveras.

DESPEDIDAS

Diversos amigos deixaram mensagens de despedida a Miltinho nas redes sociais. Veja:

Vinicius DJ'Simm escreveu: "Um Amigo, um Parceiro, um Profissional da Comunicação, nos deixa hoje!

Meus Sentimentos, a Família e Amigos pela perda irreparável! Miltinho Viana - o Eterno Cowboy do Rádio! (sic)". A mensagem estava na legenda da foto abaixo:

Walquiria Fernandes, escreveu: "Que notícia triste. Vá em paz Miltinho Viana. Que Deus te receba e muito triste saber que não está mais entre nós, mais sabemos que neste mundo só estamos de passagem,ele sempre dizia vc tem que casar paraguaia quero ser o seu padrinho ,meu sentimentos a Margarida aos filhos que Deus possa conforta com coração de todos (sic)". Ela deixou esse texto na legenda da imagem abaixo:

Rogerio Salgadinho, escreveu: "Infelizmente perdemos a batalha meu amigo Miltinho Viana, meus sinceros sentimentos para Maria Margarida esposa, e todos os filhos. Que Deus conforte o coração de todos vocês nesse momento de dor e luto (sic)".

Djjb Joao Bosco, escreveu na legenda de uma foto: "Descanse em paz meu amigo irmão vamos sentir muito sua falta. Miltinho Viana (sic)". Eis a imagem:

Assim como os amigos repetiram homenagens no Perfil do Facebook de Miltinho Viana. Leia aqui todas as mensagens.