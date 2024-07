Famoso nos anos 90, Denis Gigante morre em acidente de carro

Denis Albino Barbosa, também conhecido como "Denis Gigante", faleceu aos 50 anos na 4ª.feira (10.jul.24), após um acidente de carro na rodovia GO-430, em Formosa (GO), cidade localizada a 80 quilômetros de Brasília (DF).

Denis, que era famoso por suas aparições em programas de televisão dos anos 90, tinha uma altura impressionante de 2,30 metros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Denis perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore. Equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar tentaram reanimá-lo no local, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de ser transportado.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Além de Denis, outras duas pessoas estavam no carro: uma mulher de 47 anos, que estava no banco do passageiro e teve escoriações leves, e uma menina de 6 anos, que estava no banco traseiro e sofreu um corte na boca. A polícia está investigando o acidente, e o laudo pericial ainda está em processo de conclusão.

Denis Albino era uma figura conhecida em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal, onde residia. Seu apelido "Denis Gigante" fazia referência à sua altura, um detalhe destacado em sua biografia nas redes sociais.