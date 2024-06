Fazenda 'sustentável' de Almir Sater impressiona agronegócio

Em Mato Grosso do Sul, onde a terra se estende até onde a vista alcança, encontra-se a fazenda de Almir Sater, um santuário da natureza entrelaçado com a melodia da vida rural. Com seus cerca de 2 mil hectares, é mais do que um simples pedaço de terra; é o epicentro de uma visão revolucionária sobre agricultura sustentável e conservação ambiental.

Almir Sater, além de ser um renomado cantor sertanejo, é um guardião apaixonado da terra. Sua fazenda é um testemunho vivo dessa paixão, onde cada sulco no solo e cada árvore que se ergue conta a história de um compromisso com o equilíbrio entre produtividade e preservação.

No coração da propriedade, o gado Senepol pasta tranquilamente, uma raça escolhida não apenas pela sua qualidade de carne, mas também pela sua adaptação ao ambiente e pelo mínimo impacto que causa. Aqui, a pecuária não é apenas uma atividade econômica, é uma forma de coexistência harmoniosa com a natureza.

Mas a fazenda de Almir Sater vai além do agronegócio; é um centro de cultura e educação ambiental. Os portões estão abertos para aqueles que desejam aprender sobre práticas agrícolas sustentáveis, conservação da biodiversidade e o rico legado cultural do campo. Workshops, visitas guiadas e programas educacionais transformam a fazenda em um espaço de aprendizado e inspiração.

Recentemente, a fazenda ganhou destaque ao se tornar o cenário do tão aguardado remake da novela "Pantanal". As câmeras capturaram não apenas a beleza natural da região, mas também a alma da fazenda, incorporando-a ao tecido cultural do país.

Assim, a fazenda de Almir Sater não é apenas uma propriedade rural; é um testemunho vivo de como a harmonia entre homem e natureza é possível, e como podemos moldar o futuro com visão e cuidado.