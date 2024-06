Feira da Empregabilidade do Sest/Senat movimenta setor de logística

A Feira que aconteceu nesta sexta-feira (28) teve como destaque o programa “Voucher Transportador”, iniciativa do Governo do Estado que teve início em 2022, com o objetivo de qualificar motoristas de ônibus e de carga.

Com mais de 300 vagas de emprego voltados para o Setor, o evento organizado pelo Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), em parceria com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), foi um sucesso na avaliação do presidente do Setlog/MS (Sindicato das Empresas de Transporte e Logístiva de MS), Cláudio Cavol, que na ocasião também elogiou o Programa Voucher Transportador.

“Graças a esse programa do Governo do Estado, em parceria com Setlog/MS, Detran e Sest/Senat, que foi fundamental na formação de cerca de sete mil motoristas que conseguiram gratuitamente mudar de categoria, hoje temos no mercado de trabalho uma mão de obra mais qualificada e estradas mais seguras”, disse Cavol.

Para ele, essa iniciativa tem um alcance social bem maior, pois graças ao programa os motoristas também conseguiram empregos com melhor remuneração. “Essa mudança de categoria representa melhores salários, o que faz girar a economia também”, disse.

Cavol também agradeceu ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e a todos os envolvidos que se empenharam para que o “Voucher Transportador” fosse um sucesso e se tornasse referência nacional.