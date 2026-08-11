Feira de adoção tem 15 filhotes em busca de um lar

Para quem acredita que um lar pode mudar uma vida, a 6ª feira (14.ago.26) será uma oportunidade especial. A Amicats realiza mais uma edição de sua feira de adoção de gatos, das 17h às 21h, na Cobasi, em Campo Grande (MS).

Ao todo, 15 filhotes, com idade média de seis meses, estarão à espera de uma família que possa oferecer mais do que um teto: segurança, cuidado, amor e uma vida inteira de proteção.

Resgatados e cuidados pela equipe da Amicats, eles estão vermifugados e passaram por exames para FIV e FeLV, todos com resultados negativos. Dois dos animais já estão castrados e vacinados.

“Mais do que encontrar pessoas interessadas em levar um gato para casa, a feira busca encontrar famílias preparadas para assumir um compromisso para toda a vida. Por isso, a Amicats trabalha com adoção responsável e estabelece critérios para garantir que os animais permaneçam protegidos”, destaca a presidente da Ong Amicats, Ana Cristina Castro. Os gatos são destinados exclusivamente a lares seguros, sem qualquer acesso à rua. No caso de apartamentos, é obrigatória a instalação de telas em janelas e sacadas. Para casas, é necessário que não exista nenhuma possibilidade de acesso dos animais à rua.

Para participar do processo de adoção, o interessado deverá apresentar CPF e RG ou CNH, além de comprovante de residência. Também será necessário apresentar fotos das janelas e sacadas do apartamento, mostrando as telas instaladas.

No caso de casas, devem ser apresentadas imagens dos muros dos fundos, das laterais e da frente, incluindo os portões.

Outro cuidado indispensável é o transporte. Para levar o novo integrante da família para casa, é obrigatória a utilização de caixa de transporte. Após a adoção, a família também recebe orientação da equipe da Amicats para que a adaptação aconteça da forma mais tranquila e segura possível.

A proposta é garantir que o encontro entre gato e família seja apenas o começo de uma história bonita e duradoura.

SALVAR VIDAS

Por trás de cada animal resgatado existe uma rede de pessoas que doa tempo, carinho, alimento, medicamentos e recursos para que esses gatos tenham a chance de recomeçar. O trabalho da Amicats depende da solidariedade da comunidade e, mesmo quem não pode adotar, pode ajudar.

As doações são fundamentais para custear alimentação, consultas veterinárias, medicamentos, exames, castrações, vacinas e todos os cuidados necessários durante o período de acolhimento dos animais.

Quem quiser contribuir pode fazer uma doação pelo Pix da Amicats:

PIX: 27806981000115 (CNPJ) – A Ong também aceita doações de ração, medicamentos, cobertores, materiais de limpeza e jornais.

Cada contribuição, independentemente do valor, ajuda a manter esse ciclo de proteção. É graças a pessoas que escolhem ajudar que um gato resgatado pode deixar para trás o abandono e conhecer, finalmente, aquilo que todo animal merece: um lugar seguro para chamar de casa.

Na sexta-feira, 15 pequenos corações estarão esperando por uma chance. Talvez entre eles esteja aquele olhar que vai encontrar você.