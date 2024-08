Festival de Inverno de Bonito 2024 inicia com extensa programação

O Festival de Inverno de Bonito 2024 teve seu início oficial na quarta-feira (21), oferecendo 83 horas de programação cultural e 57 atrações para toda a família. Este ano, o evento traz novidades, incluindo a renomada Catedral Erudita, que fez sucesso no Festival América do Sul, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Uma das atrações contínuas é o Bonitinho, um espaço dedicado a crianças, que foi lançado na edição passada e continua a encantar pais e filhos. A programação também destaca a Cozinha Show, que celebra a gastronomia local, e um aumento na participação de artistas regionais. A acessibilidade é uma prioridade, com intérprete de libras e áreas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida. Bonito, conhecido por suas belezas naturais, também se orgulha de ser o primeiro destino carbono neutro do mundo.

Até domingo (25), o festival contará com uma variedade de eventos, incluindo 30 oficinas, seis exposições, 11 contações de história, 16 shows ou concertos, sete palestras, sete intervenções artísticas e dois campeonatos de games. As atividades serão realizadas na Galeria de Artes Visuais e na Tenda dos Saberes, todas com entrada gratuita.

A cerimônia de abertura foi marcada por um vibrante cortejo, com a participação da atriz Isabel Fillardis na campanha #TodasPorElas, além de apresentações de balé, balé aéreo e música com o grupo BojoMalê, de Campo Grande.

O secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou que o festival foi planejado para valorizar a cultura local e gerar fluxo turístico, destacando a antecipação da programação nacional para uma maior divulgação. Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, expressou agradecimentos aos colaboradores e destacou o caráter inovador e sustentável do evento.

Lelo Marchi, diretor de Cultura de Bonito, elogiou o crescimento do festival, agradecendo ao Governo do Estado e expressando otimismo com a recepção do público.

O Festival de Inverno de Bonito promete ser um evento inesquecível, repleto de cultura e entretenimento, refletindo o espírito vibrante e acolhedor da cidade.