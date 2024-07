No colo do pai, bebê de 16 dias morre em grave acidente

Uma bebê de apenas 16 dias morreu em um acidente na tarde de 2ª.feira (8.jul.24) na SC-452, entre Fraiburgo e Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

O acidente envolveu o carro da família, um GM/Celta, conduzido pela mãe da criança. A recém-nascida estava no colo do pai no banco traseiro no momento da colisão frontal com um Jeep Renegade, dirigido por uma mulher. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o acidente aconteceu após uma manobra de ultrapassagem mal sucedida.

Foto: PMRv/Divulgação/ND

A bebê foi prontamente socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Divino Salvador, em Fraiburgo, mas, devido à gravidade dos ferimentos, chegou ao hospital já sem vida.

Além da recém-nascida, tanto a mãe quanto o pai da criança e a motorista do Jeep Renegade foram socorridos com ferimentos, conforme detalhou a PMRv.