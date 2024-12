Governo mapeia vulnerabilidades sociais para aperfeiçoar políticas públicas

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou que realizou um diagnóstico detalhado da população para identificar áreas de vulnerabilidade e necessidades regionais.

O estudo foi publicado na revista do Fórum de Secretários de Estado da Assistência Social (Fonseas).

“A pesquisa de vulnerabilidade social no estado de Mato Grosso do Sul revela uma série de desafios que precisam ser enfrentados pela política de assistência social. A análise dos dados permite identificar áreas prioritárias e desenvolver um planejamento articulado em intersetorialidade com outras políticas públicas para atender às necessidades da população vulnerável. A implementação dessas políticas pode contribuir significativamente para a redução da vulnerabilidade social, promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida no estado”, diz trecho do artigo.

Assinado por autoridades da Sead-MS, o artigo destaca a importância do mapeamento para promover a inclusão social.

A análise foi feita com apoio da Superintendência de Inteligência de Dados (SID) e da Segem/Segov.

De acordo com o governo, foram usados dados do CadÚnico e do programa Mais Social, cobrindo os 79 municípios do estado.

O levantamento resultou na criação do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), composto por três dimensões principais.

Essas dimensões incluem infraestrutura urbana, capital humano e renda/trabalho.

O IVS ajudará a direcionar melhor as políticas públicas e enfrentar os desafios da vulnerabilidade social.

A pesquisa identifica áreas prioritárias para ações intersetoriais entre diferentes políticas públicas.

O governador Eduardo Riedel ressaltou o crescimento do estado e os desafios para erradicar a pobreza extrema.

Programas como Mais Social, Cuidar de Quem Cuida e MS Supera são fundamentais para combater a vulnerabilidade.

Além disso, iniciativas como "Conta de Luz Zero" e "Mais Social" estão recadastrando beneficiários.

A parceria com a Funtrab também oferece qualificação profissional e novas oportunidades de emprego.