Grande Assembleia do Povo Terena tem início em Aquidauana

O Conselho do Povo Terena abriu na noite da 4ª.feira (17.jul.24), os trabalhos da XVII Grande Assembleia Terena, que se estenderá até o dia 20 de julho sendo realizada na aldeia Bananal, Terra Taunay Ipegue, em Aquidauana (MS).

O evento reúne líderes indígenas, representantes do governo e aliados das causas indígenas em uma discussão ampla sobre políticas públicas voltadas à saúde, educação, preservação ambiental, cultura, agricultura familiar e direitos territoriais.

Dentre as autoridades presentes, esteve no evento o Secretário Executivo de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF-SEMADESC), Humberto de Mello Pereira, que destacou o compromisso com o diálogo inclusivo e colaborativo entre as lideranças e o poder público. "Parabenizar o Povo Terena pela realização da décima sétima assembleia. Nós temos muito claro a importância da realização dessa assembleia para a organização dos povos originários. O governo do estado do Mato Grosso do Sul, na gestão do governador Eduardo Riedel, criou uma secretaria-executiva para recepcionar todas as demandas e encaminhar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, dos povos originários, e das comunidades tradicionais, a Seaf, lá dentro da Semadesc, que gente ocupa esse espaço lá. Em nome do governo Riedel eu venho trazer aqui para a assembleia o nosso apoio. O trabalho da secretaria vai estar sendo apresentado aqui pelo irmão Terena de vocês”, disse Humberto na abertura da XVII Grande Assembleia Terena.

Durante a primeira noite, marcada por uma recepção cultural, as lideranças Terenas enfatizaram a importância da assembleia para a defesa dos direitos e para o debate de temas fundamentais dentro de seus territórios. Questões como educação, território, sustentabilidade, empreendimentos indígenas, juventude e participação feminina serão centrais nas discussões ao longo dos quatro dias de evento. "A assembleia busca fortalecer a voz indígena na formulação de políticas que atendam às necessidades específicas das comunidades, consolidando um espaço de articulação e reflexão sobre os desafios e oportunidades para o futuro das populações Terenas e demais povos indígenas no Brasil", dizem as lideranças do Conselho Terena.