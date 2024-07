Hospital Universitário faz campanha de economia de materiais hospitalares

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), ligado à Rede Ebserh, lançou neste mês uma campanha focada no uso racional e econômico de materiais hospitalares. A iniciativa visa otimizar recursos e promover uma gestão financeira sustentável, essencial para a manutenção da qualidade no atendimento aos pacientes.

A campanha, que teve como base a publicação do PDE em 30 de abril de 2024, enfatiza a importância da economicidade no uso dos insumos hospitalares. "O objetivo é promover eficiência e responsabilidade no uso racional de insumos hospitalares", afirma Diego Friozi, chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Humap-UFMS.

Medidas como o acompanhamento das requisições, incentivo ao uso estritamente necessário, treinamentos para evitar desperdícios, planejamento e controle de estoque, monitoramento do consumo e revisão contínua dos processos são os pilares desta abordagem responsável. "Ao adotar medidas de economicidade, garantimos que os materiais necessários para o cuidado com os pacientes sejam utilizados de forma adequada, evitando desperdícios e contribuindo para a redução dos custos operacionais", explica Friozi.