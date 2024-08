IBGE indica que o crescimento da população do Brasil estagnará em 2041

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta 5ª.feira (22.ago.24) novas Projeções de População, que revelam que o crescimento populacional do Brasil atingirá seu pico em 2041, com 220,4 milhões de habitantes, antes de começar a declinar. Segundo o estudo, a população deve reduzir para 199,2 milhões até 2070.

De acordo com as projeções, a taxa de fecundidade do país caiu de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2023, e deve continuar a diminuir até 1,44 em 2041. A idade média das mulheres ao terem filhos aumentou de 25,3 anos em 2000 para 27,7 anos em 2020, e deve chegar a 31,3 anos em 2070.

O número anual de nascimentos também está em queda, passando de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022, com uma previsão de 1,5 milhão até 2070. A taxa de mortalidade infantil caiu significativamente, de 28,1 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 12,5 em 2023, e deve alcançar 5,8 em 2070. Em contrapartida, a esperança de vida ao nascer aumentou de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, com uma previsão de 83,9 anos para 2070.

O envelhecimento da população é notável, com a proporção de idosos subindo de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2023. Estima-se que, até 2070, cerca de 37,8% da população será composta por pessoas com 60 anos ou mais. A idade média da população brasileira passou de 28,3 anos em 2000 para 35,5 anos em 2023 e deverá chegar a 48,4 anos em 2070.

As Projeções de População são essenciais para o planejamento de políticas públicas e para atualizar amostras de pesquisas domiciliares do IBGE. De acordo com Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises Demográficas do IBGE, essas projeções fornecem dados cruciais para a elaboração de políticas voltadas para diferentes faixas etárias e para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados.

O estudo, que utiliza dados do Censo Demográfico 2022 e outras fontes, destaca as tendências de fecundidade, mortalidade e envelhecimento populacional, oferecendo uma visão detalhada da evolução demográfica brasileira e suas implicações para o futuro.