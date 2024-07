Incêndio na Riachuelo: Bombeiros Controlam Situação em Loja de Campo Grande

Um princípio de incêndio ocorreu hoje, 3ª.feira (9jul.24), no final da manhã, na loja da Riachuelo localizada na Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo, após tentativas iniciais dos brigadistas da loja, que não conseguiram extinguir completamente as chamas. O incêndio teria iniciado em um elevador no piso superior do estabelecimento.

Todos os funcionários e clientes presentes na loja foram prontamente evacuados devido à presença de fumaça no local. Como medida de segurança, o trânsito na Rua 14 de Julho foi temporariamente bloqueado para permitir que os bombeiros realizassem o combate ao incêndio no interior da loja.