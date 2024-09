Inpasa, gigante 'verde' da América Latina, quer inaugurar nova fábrica em MS

A Inpasa, uma das principais indústrias de etanol de milho da América Latina, iniciou suas operações em 2007 no Paraguai. Fundada por José Odvar Lopes, a empresa se destacou no mercado pela produção de etanol anidro e hidratado, além de grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) e óleo de milho.

A primeira unidade da Inpasa foi inaugurada em Nova Esperança, no Paraguai, em 2008. Em 2018, a empresa iniciou suas operações no Brasil com a abertura de uma unidade em Sinop, no estado de Mato Grosso. A expansão continuou com a inauguração de uma segunda unidade em Nova Mutum, Mato Grosso, em 2020. Em 2021, a Inpasa iniciou a construção de uma terceira unidade em Dourados (MS), e a fase 2 da unidade de Sinop.

Em 2022, a empresa iniciou operações na unidade de Dourados, o que elevou o número total de unidades da Inpasa para cinco, sendo duas no Paraguai e três no Brasil. Além das unidades em operação, a Inpasa tem duas plantas em construção, uma em cada um dos estados de Mato Grosso do Sul e Maranhão.

Especializada na transformação de grãos em etanol e outros produtos, incluindo DDGS e óleo de milho, que são usados principalmente para nutrição animal, a empresa também investe em estratégias para a produção de energia a partir de fontes renováveis.

Com um faturamento estimado em quase R$ 12 bilhões, a Inpasa se posiciona como uma das maiores produtoras de energia verde, por meio do etanol de milho da América Latina.

A 2ª fábrica da empresa em MS foi anunciada em 1 de agosto de 2023, para ser instalada em Sidrolândia (MS). Naquele ano a companhia disse que iria investir R$ 1.2 bilhão no empreendimento, com a estimativa de que mais de 2 mil empregos fossem gerados no período de obras, além de cerca de 400 novos postos de trabalho efetivos, a partir do funcionamento da planta, previsto inicialmente para entrar em atividade nesse segundo semestre de 2024.

A reportagem do MS Notícias apurou que o empreendimento agora está em fase final de obras, com 80% concluído. "As obras estão andando muito bem, já estamos na reta final. Ainda não temos uma data de início porque estamos esperando os órgãos regulamentadores. Esses órgãos precisam dar o 'ok' para o funcionamento da planta, e só depois do 'ok' podemos operar. Então, estamos aguardando as vistorias e tudo mais, esses órgãos, para fazer o start da nossa planta. Nessa fase, estamos fazendo testes das máquinas e regulagens, para que, assim que estiver tudo ok, possamos entrar em funcionamento", explicou à assessoria da Inpasa em resposta à reportagem.

O MS Notícias tentou diversos contatos com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação para falar com o chefe da pasta, Jaime Verruck, para obter informações sobre quando as liberações ocorrerão para a empresa entrar em operação. No entanto, a assessoria do secretário não enviou nenhuma resposta até a publicação deste conteúdo.