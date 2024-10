JBS abre 109 vagas de emprego com contratação imediata na Capital

A JBS, líder no setor de carne bovina no Brasil e uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com um processo seletivo em andamento para contratação de novos colaboradores.

As oportunidades estão disponíveis a partir desta terça-feira, 29 de outubro, nas unidades I e II da Friboi, em Campo Grande (MS).

No total, são 109 vagas: 70 para a Unidade II e 39 para a Unidade I.

Na Unidade II, as vagas incluem operadores de produção, operadores de empilhadeira, desossadores, mecânicos industriais, eletricistas industriais e um médico do trabalho. A seleção ocorrerá durante a manhã de terça e quarta-feira, na rodovia BR-060, s/n, Zona Rural de Campo Grande.

Para a Unidade I, as oportunidades são para operadores de produção, desossadores, faqueiros de abate, carregadores e refiladores. O recrutamento nesta unidade acontecerá de terça a sexta-feira, na Avenida Duque de Caxias, 7255, Vila Nova Campo Grande. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 2107-2544 ou pelo e-mail recrutamento.cpg@friboi.com.br.

Entre os benefícios oferecidos pela JBS estão prêmios por produção, cesta básica, transporte fretado, seguro de vida e acesso ao Gympass. A empresa tem uma forte presença em Mato Grosso do Sul, onde, em 2020, movimentou 3,79% do PIB do estado. Em 2021, a JBS e suas cadeias produtivas contribuíram com 7,2% dos empregos locais, segundo dados da Fipe.

Com uma contribuição de R$ 12,06 bilhões ao PIB sul-mato-grossense, a JBS gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no estado. A empresa atua em sete municípios, incluindo Campo Grande, com forte presença nas indústrias de bovinos e suínos, além de negócios em couros e transporte.

Fundada em 1953, a JBS conta com um portfólio diversificado, que inclui produtos como aves, suínos, bovinos e opções plant-based. Com mais de 270 mil colaboradores em todo o mundo, a companhia é uma das maiores empregadoras do Brasil, com 155 mil funcionários.

Seu portfólio de marcas reconhecidas, como Friboi, Seara e Swift, atende consumidores em 190 países. Além de alimentos, a JBS investe em áreas correlatas, como couros e gestão de resíduos, sempre priorizando sustentabilidade e segurança alimentar em suas operações.