Jovens da periferia tem dias de cineastas

Cerca de 75 jovens e adolescentes de Taboão da Serra e Embu entre 12 a 18 anos participam até o dia 7 de julho das oficinas de cinema promovidas pela Objetiva Produções Cinematográficas. Os curtas-metragens produzidos por esses jovens serão exibidos no 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA), que acontece de 1 a 31 de agosto de 2024, em plataforma online e sessões presenciais.

Nas oficinas presenciais, os participantes têm acesso aos principais aspectos do fazer cinematográfico, com aulas de roteiro, direção, produção, direção de fotografia e edição de imagens. A oficina tem carga horária de 36h, com aulas duas vezes por semana, com duração de duas horas e meia.

Foto: Objetiva Produções Cinematográficas

Além de aulas teóricas, os alunos também vão a campo para as gravações dos curtas-metragens utilizando vários equipamentos profissionais que são utilizados na realização de um filme, como câmeras, microfones, claquete e até um drone.

“Orientados por profissionais com experiência no áudio visual, os alunos estão produzindo sete curtas-metragens com temas diversos. Muitos temas fazem parte da realidade destes adolescentes e jovens como o bullyng, a questão racial, de gênero, o autismo, a música, entre outros”, explica Kaiane do Vale Martins, produtora e curadora do projeto.

A aluna Gyovanna Nunes, 18 anos, é uma das roteiristas e personagem de um curta-metragem que conta a história de uma violonista autista. Professora de violino, Gyovanna relata que o curso vem contribuindo muito para sua vida. “Cursos como estes são muito caros, é uma oportunidade única poder participar de um curso gratuito com esta qualidade, aprendi sobre luz, composição de cena, posicionamento de câmera. É uma alegria e um orgulho saber que o público e outros profissionais da área, vão poder apreciar nossos curtas-metragens. Eu espero que esse filme impacte a vida de alguém e conscientize sobre o tema”, falou a jovem.

Foto: Objetiva Produções Cinematográficas

TAPETE VERMELHO

Os sete curtas-metragens produzidos por esses jovens serão exibidos durante o 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) que acontece de 1 a 31 de agosto de 2024, em plataforma online e sessões presenciais. A cerimônia de abertura acontecerá no principal teatro de Taboão da Serra, o Centro Municipal de Recreação e Cultura (Cemur) no dia 1º de agosto, das 18h às 21h, na Praça Nícola Vivilechio, 334 - Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra – SP.

LIVE REÚNE ESPECIALISTAS

Quer saber mais sobre cinema? No próximo dia 13 de julho, das 15h às 16h, o 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) realiza uma live com o tema Cinema na Sala de Aula, que será transmitida pelo Canal de YouTube e redes sociais do Festival Educa Claquete Ação.

O debate traz profissionais da área cinematográfica e educadores para explorar a influência do audiovisual na sociedade contemporânea e seu papel como forma de expressão e ferramenta de aprendizagem lúdica nas escolas. Participam o diretor Tico Barreto, premiado em várias produções, entre elas como melhor diretor do curta “Nove”, Festival Internacional Take Único(2019); a produtora e documentarista Cida Reis que possui mais de 20 anos de experiência na área e a cineasta Carissa Vieira, que estimula uma abordagem antirracista na sétima arte.

O FESTIVAL ECA

O 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) acontecerá de 1 a 31 de agosto de 2024, em plataforma online e sessões presenciais. Serão exibidos 18 curtas-metragens, sendo dez filmes competitivos, um filme convidado, e sete filmes realizados nas oficinas produzidas pelo Festival. O filme convidado, contará a história de José Luis Zagati, um catador de sucatas, que montou na garagem de sua casa, em Taboão da Serra, um cinema com cadeiras, cartazes e filmes que encontrou no lixão. O Mini Cine Tupy foi, por muitos anos, o único cinema na cidade. (ZAGATI, Edu Felistoque e Nereu Cerdeira - 2001).

SERVIÇO