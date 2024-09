Lei Rouanet, transfobia e e-mail falso: veja como foi a 1ª semana de checagens do Checazap

Boa tarde! Essa é a primeira newsletter do Checazap, uma rede de combate à desinformação que já chega a centenas de pessoas de norte a sul do Brasil. Lideradas pela Énois, dez organizações locais de comunicação começaram a enviar nesta semana checagens de conteúdos relacionados às eleições de 2024 aos seus seguidores. Agência Lume (RJ), Carta Amazônia (PA), Carrapicho Virtual (BA), Com_Texto (MT), Correio do Lavrado (RR), Olhos Jornalismo (AL), Nonada Jornalismo (RS), Teatrine TV (MS), Transmídia (SP) e Sul21 (RS) integram o programa Diversidade nas Redações - Desinformação e Eleições, patrocinado pela Google News Initiative.

Depois de uma etapa de formação sobre fake news e como combatê-las, o programa dá a largada nas checagens, contemplando todas as regiões do País e temas diversos. Todo o conteúdo está aberto à republicação, para fortalecer combate à desinformação e chegar a um maior número de pessoas e territórios.

A seguir, confira um resumo das checagens da semana, repasse e republique:

ALAGOAS

O Olhos Jornalismo apurou duas desinformações envolvendo o processo eleitoral em Maceió. A primeira, sobre distribuição de material de campanha adulterado pelo candidato a vereador Apollo Calheiros (PSB), com o nome do atual prefeito e candidato à reeleição JHC (PL), mas com o número e a foto do candidato Rafael Brito (MDB). A segunda explica que não é verdade que o candidato à prefeitura pelo MDB teria pedido na Justiça a remoção do slogan “Maceió é Massa” de locais considerados “pontos instagramáveis” da cidade. A medida se refere a pontos turísticos.

BAHIA

O Coletivo Carrapicho Virtual checou promessas de vereadores e vereadoras e aproveitou para explicar, em vídeo, o que cabe a eles e elas e promessas que devem deixar os eleitores e eleitoras com pé atrás. “‘Meu vereador vai conseguir uma vaga na creche para o meu filho’: Vereadores e vereadoras podem criar leis para a educação infantil, podem cobrar a ampliação de vagas nessas unidades, mas não podem garantir uma vaga”, esclarece a publicação.

MATO GROSSO

O Coletivo Com_Texto confirmou que o candidato a prefeito de Cuiabá Abílio Brunini (PL) apoiou o PL 1904/2024, que equipara ao crime de homicídio simples a interrupção da gravidez com mais de 22 semanas. Mensagens em grupos de whatsapp tentavam desvincular o nome do candidato do projeto. O Coletivo também confirmou que o candidato Eduardo Botelho (União Brasil) firmou acordo para devolver R$ 800 mil aos cofres públicos em um processo relacionado a improbidade administrativa.

MATO GROSSO DO SUL

As escolas cívico-militares são melhores que as demais escolas públicas? O TeatrineTV apurou que os levantamentos disponíveis mostram um impacto positivo em aspectos relacionados à disciplina e segurança escolar, mas não fornecem dados sobre a melhoria no desempenho acadêmico. O Teatrine também trouxe para o debate a Lei Rouanet, alvo constante de desinformação. Além de explicar para que serve e como funciona, a organização mostra um exemplo de seu impacto em Campo Grande, na captação de recursos para o 6º Encontro de Teatro entre Crianças (Eteca).

PARÁ

A Agência Carta Amazônia checou duas desinformações que circulam em Belém. Na primeira, o candidato à prefeitura Éder Mauro (PL) afirma que a capital paraense possui uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do Brasil. No entanto, dados do IBGE indicam que Belém ocupa a posição 1.914 entre os 5.570 municípios do país. Na segunda, a Carta desmente um vídeo postado pelo governador Helder Barbalho (MDB) que, para apoiar seu candidato, Igor Normando (MDB), apresenta o Usinas da Paz como “o maior programa social da América Latina”. O título, em verdade, é atribuído ao Bolsa Família, que atende 20,8 milhões de famílias no Brasil todo.

RIO DE JANEIRO

A Agência Lume explica que o TSE não está enviando e-mails que solicitam dados de mesários. Eleitores do Rio de Janeiro relatam estar sendo alvo desse tipo de golpe. Embora a convocação possa ser realizada por meio escolhido pela mesária ou mesário, a Justiça Eleitoral não solicita a atualização dos dados dessas pessoas em nenhuma hipótese, informa a Lume. A Agência também elaborou um levantamento de organizações que se dedicam a combater a desinformação, com destaque para Lupa, Agência Tatu, Aos Fatos e Desinformante.

RIO GRANDE DO SUL

O Sul21 conferiu duas desinformações que envolvem as eleições e as enchentes que atingiram o estado em maio, deixando mais de 180 mortos. Na primeira, apurou como falsa a declaração do vereador de Porto Alegre e candidato à reeleição Ramiro Rosário (Novo) afirmando que o governo federal não havia entregado nenhuma moradia a vítimas das cheias. Na segunda, constatou também como mentirosa uma declaração do atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB). De acordo com ele, um relatório feito por técnicos holandeses eximiria a prefeitura de responsabilidade pela tragédia na capital gaúcha, o que se mostra falso quando o documento é analisado na íntegra.

Já o Nonada reuniu quatro mentiras sobre a Lei Rouanet que circulam pelas redes. São sentenças que volta e meia reaparecem e são amplamente compartilhadas, mas, como explica a reportagem: O Ministério da Cultura não dá dinheiro para os projetos aprovados, não são apenas os artistas famosos que conseguem aprovação, não dá para ficar rico com projeto na Lei Rouanet e há controle de gastos das propostas selecionadas. O Nonada também produziu um vídeo sobre o Estado laico, conceito muitas vezes distorcido e usado como pano de fundo para desinformação em período eleitoral.

RORAIMA

O Correio do Lavrado checou e confirmou: o União Brasil está de volta à disputa pela prefeitura de Boa Vista - ao menos por enquanto. O TRE-RR havia excluído o partido da corrida eleitoral, mas o TSE concedeu uma liminar suspendendo a decisão. Com a novidade, Catarina Guerra pode retomar sua campanha. Também é verdade, como mostra o Correio do Lavrado, que os eleitores de São Luiz terão que, além de votar para prefeito e vereador, decidir em plebiscito se o município incluirá 'Anauá' em seu nome oficial.

SÃO PAULO

A Transmídia mergulhou em um assunto que ganha força quando o período eleitoral chega: o uso de transfobia disfarçada de propaganda eleitoral. Além de deixar claro que transfobia é crime, enquadrada na Lei de Racismo, mostra que vem sendo usada como munição para produzir conteúdos falsos e atacar os direitos da população trans. Um exemplo é o caso do vereador Nelson Hossri (PSD), candidato à reeleição em Campinas (SP). Ele afirma em um post no Instagram que banheiros "unissex" são os principais ambientes onde ocorrem casos de violência sexual contra mulheres. A declaração é falsa. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023), a maioria das vítimas de violência sexual são meninas cis negras de até 13 anos, violentadas majoritariamente em suas próprias casas, por familiares ou conhecidos.

