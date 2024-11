Leilão da MSGás oferece Citroen por R$ 25 mil e Frontier 4x4 por R$ 47 mil

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) anunciou a abertura de um leilão público para a venda de diversos bens inservíveis, entre eles veículos, equipamentos e materiais de infraestrutura. A iniciativa visa dar um destino a itens que já não são mais necessários para a operação da empresa, oferecendo aos interessados uma oportunidade de adquirir produtos com preços abaixo do mercado.

O leilão está sendo realizado pela plataforma eletrônica Casa de Leilões e terá seu encerramento marcado para o dia 19 de novembro de 2024, a partir das 14h (horário MS). A negociação acontece online, sob a supervisão do leiloeiro oficial Tarcílio Leite.

Entre os itens à venda, se destacam veículos como uma um Citroen C4L 1.6, 2017/2018 com lance inicial em R$ 28 mil, uma Nissan Frontier 4x4 2015/2016, com lance inicial de R$ 47 mil, e um Fiat Strada Working 2016/2016, com preço a partir de R$ 25 mil. Também estão disponíveis no leilão um Fiat Siena 1.4 tetrafuel (gasolina, etanol e gás) 2016/2016, começando em R$ 17 mil, e até um grupo gerador diesel de 55/50 kVA, com lance inicial de R$ 15 mil.

Fiat Strada Working 2016/2016, à venda com lance a partir de R$ 25 mil.

Os lotes são compostos por itens diversos, e alguns deles têm atraído especial interesse devido ao custo-benefício que podem oferecer. Além dos veículos, o leilão também inclui tubos, conexões e outros materiais que, embora não atendam mais às necessidades da MSGás, podem ser aproveitados por empresas ou pessoas físicas em projetos diversos. O processo de alienação ocorre com base na estimativa de peso para os lotes de materiais como tubos, com uma possível variação de até 15% para mais ou para menos, que ficará a cargo do comprador.

VISTORIA E AGENDAMENTO

Para garantir que os interessados possam avaliar o estado dos bens antes de realizar seus lances, a MSGás disponibilizou datas para a vistoria presencial. Os lotes podem ser visitados nos dias 11, 12, 13 e 18 de novembro, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 16h. Contudo, é necessário agendar a visita antecipadamente para garantir o atendimento. A vistoria será dividida entre dois locais:

Sede da MSGás (Avenida Ministro João Arinos, 2.138, Bairro Tiradentes) para os lotes de 1 a 5 e de 8 a 16. Agendamento pelo telefone (67) 3312-2439 , com Reinaldo Carmona.

(Avenida Ministro João Arinos, 2.138, Bairro Tiradentes) para os lotes de 1 a 5 e de 8 a 16. Agendamento pelo telefone , com Reinaldo Carmona. Depósito da Estação de Redução de Pressão (ERP), na BR-060, para os lotes 6 e 7, que envolvem tubos e conexões. O agendamento deve ser feito pelo telefone (67) 3312-2446, com Élcio Gomes Rodrigues.

COMO PARTICIPAR

Para participar do leilão, os interessados devem acessar a plataforma da Casa de Leilões, onde estão disponíveis todas as informações sobre os lotes e o edital completo do processo. O leilão online estará aberto até o 19 de novembro, e os arrematantes devem seguir as regras descritas no edital, incluindo a verificação prévia dos bens.

O link para acessar o leilão e conferir os detalhes é: https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/bens-moveis-de-companhia-de-gas-de-mato-grosso-do-sul-msgas/14265.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe da Casa de Leilões pelos telefones (67) 3363-7000 ou (67) 3363-5399, ou ainda por meio do e-mail sac@casadeleiloes.com.br.