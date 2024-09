Mato Grosso do Sul terá onda de calor extremo em setembro, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onde onde de calor extremo para dez estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Segundo o comunicado, o estado vai enfrentar uma onda de calor que promete temperaturas escaldantes e umidade do ar quase zero.

O alerta começa a valer a partir das 12h desta 2ª.feira (2 de setembro) e vai até às 23h59 de 4ª.feira (4 de setembro).

A previsão é de que as temperaturas subam acima dos 40°C, com índices de umidade do ar caindo para apenas 10% a 20%.

O Inmet e a MetSul, outra empresa de meteorologia, estão alertando que o calor pode atingir níveis recordes, com marcas podendo chegar a 43°C a 45°C, e até mais em alguns lugares.

A combinação de calor e umidade baixa pode criar um cenário de risco elevado, com aumento de incêndios e problemas de saúde relacionados ao calor.

OUTROS ESTADOS NA MIRA DO CALOR EXTREMO

Além de MS, o calor intenso deve atingir Goiás; Mato Grosso; Minas Gerais; Pará; Paraná; Rio de Janeiro; Rondônia; São Paulo e o Amazonas.

PRECAUÇÕES

Para enfrentar essa onda de calor, aqui estão algumas dicas importantes:

- Hidrate-se Bem: Beba muita água ao longo do dia para evitar desidratação.

- Evite Esforços Físicos: Tente reduzir atividades físicas pesadas, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

- Proteção Contra o Sol: Fique na sombra e evite se expor ao sol forte, se possível.

EMERGÊNCIA?

Caso você enfrente problemas relacionados ao calor, como sintomas de desidratação ou calor extremo, é importante saber a quem recorrer.

A Defesa Civil está disponível pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo 193 para emergências.

QUEIMADAS

O calor extremo pode afetar não só o conforto, mas também a saúde e a segurança das pessoas. Além disso, com o ar tão seco, o risco de incêndios aumenta consideravelmente.