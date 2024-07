Médica dá 10 dicas simples para manter-se hidratado durante o dia

Todo mundo sabe que o corpo humano é composto de 70% de água e que, consequentemente, é preciso ingerir o mesmo líquido para fazer a reposição diária. O que muita gente não sabe é que beber dois litros (ou mais) pode ser uma tarefa bem complicada para quem não tem o hábito. O ideal para cada pessoa varia de acordo com o peso e a prática de exercícios físicos.

Coma os seus litros

Nem toda a água que seu corpo precisa vem diretamente da garrafinha ou do copo que você tenta deixar na sua mesa do trabalho. Frutas como melão, pera, pêssego e melancia têm uma alta concentração de água e são fáceis de consumir durante o dia. Não esqueça dos legumes e vegetais como alface, tomate e couve-flor, que também são ótimos aliados na hidratação. Resumindo: uma alimentação equilibrada resulta em uma boa hidratação para o organismo.

Conte com outras bebidas

Claro que a água sem gás e natural é a melhor opção para efetivamente manter o corpo hidratado, mas isso não quer dizer que você não possa contar com outras bebidas para atingir a meta diária. Um bom chá gelado sem açúcar, os famosos sucos detox e até mesmo o leite são boas escolhas para variar na rotina – só maneire na quantidade de cafeína e não use-a como substituta. E se você gosta de sucos, prefira as versões concentradas e sem açúcar, respeitando a proporção de 200ml de suco para 1L de água.

Dê mais sabor à água

Sim, você pode adicionar frutas, temperos e ervas na sua água para deixá-la mais digestiva se você preferir assim! Morango, limão, manjericão e bastante gelo fazem com que a bebida fique deliciosa e extremamente refrescante.

Aposte nos aplicativos

O celular sempre está por perto e é o jeito mais fácil de fazer a gente prestar atenção em algo, certo? Então aproveite para baixar aplicativos que funcionam como lembretes ou trazem recompensas para todos os copos que você ingere.

Marque horários na garrafa de água

A garrafinha que costuma ficar na sua mesa do trabalho ou te acompanha nos estudos chega a passar horas com a mesma quantidade de água, não é mesmo? Pois bem, acabe com essa mania de esquentar a bebida à toa e faça marcações para cada horário. A sugestão é de diminuir aproximadamente 3 dedos de líquido a cada hora.

Tome 1 copo sempre que for ao banheiro

Segurar o xixi é um péssimo hábito para a sua saúde. A boa notícia é que dá para resolver dois problemas de uma só vez: a cada ida ao banheiro, tome um copo de 250ml de água. E monitore-se para fazer suas necessidades a cada três horas (no máximo!) – você vai notar a diferença que tomar um copo entre as idas ao banheiro pode fazer!

Beba 1 copo antes de todas as refeições

Você pode achar que está com fome, mas na verdade é sede: o cérebro tem um jeito engraçado de manifestar as duas coisas, o que acaba confundindo uma com a outra. Além disso, ingerir líquidos enquanto você come não é uma boa ideia, pois ocupam “espaço” no estômago e atrapalham a saciedade. Por isso, aproveite para tomar água antes das refeições e descobrir se era fome ou sede.

… E logo ao acordar

São muitas horas sem beber nada, a sua garganta está arranhando e a boca fica seca… Comece o dia já com um objetivo a menos na lista!

Abasteça a geladeira

Para não correr o risco de acordar ou chegar em casa à noite e não ter nenhuma água bem gelada para você beber – e então procurar algum refrigerante, sucos ou qualquer outra coisa pronta e fácil -, abasteça a geladeira com algumas garrafas. Uma para o jantar, outra para o café da manhã, uma para a academia e uma extra só para garantir.

Refresque-se com picolés caseiros

Nas altíssimas temperaturas do verão brasileiro poucas coisas podem ser tão refrescantes quanto um bom e tradicional picolé. O melhor de tudo é que já tem versões funcionais leves, com muitas frutas, água de coco e gengibre por exemplo.

AUTORA: Dra. Daiana Silvestre CRM 7420MS