'Mentalidades Matemáticas' discute avanços no ensino infantil em MS

No próximo dia 12 de novembro de 2024, o Auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, receberá o evento "Mentalidades Matemáticas: Legado 2024, Visão 2025", com o objetivo de apresentar os avanços do projeto Mentalidades Matemáticas, que busca transformar o ensino da matemática na Educação Infantil. O evento terá início às 08h00 e segue até as 12h00.

O projeto, inspirado pela professora Jo Boaler, da Universidade de Stanford, visa promover uma aprendizagem matemática mais aberta, criativa e equitativa. Com foco em tornar os alunos protagonistas de seu aprendizado, a iniciativa incentiva a exploração de diferentes caminhos para solucionar problemas matemáticos. A proposta é permitir que os estudantes desenvolvam uma compreensão mais profunda e significativa da disciplina, tornando-a mais acessível e envolvente.

Durante o evento, serão apresentados os resultados do projeto nos municípios parceiros, como Naviraí, Aral Moreira, Tacuru, Antônio João, Caarapó, além do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI-ZEDU). Também será aberta a seleção para novos municípios parceiros para 2025, ampliando os impactos da iniciativa em Mato Grosso do Sul.

O público-alvo do evento inclui Secretários(as) Municipais de Educação, Professores(as), Técnicos da Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos e Gestores Educacionais. A programação contará com uma série de apresentações e discussões, incluindo a exibição dos resultados do projeto, além de uma sessão para divulgação da seleção de novos parceiros para o próximo ano.

O evento é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), da Fundação Itaú para Educação e Cultura (Itaú Social), do Instituto Sidarta, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/MS) e das Secretarias Municipais de Educação dos municípios envolvidos.

Esta será uma oportunidade valiosa para educadores e autoridades discutirem as melhores práticas no ensino de matemática e fortalecerem as ações para garantir uma educação infantil de qualidade no estado.

SERVIÇO

Evento: Mentalidades Matemáticas: Legado 2024, Visão 2025

Data: 12 de novembro de 2024

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Auditório do Bioparque Pantanal – Campo Grande/MS

Público-alvo: Secretários(as) Municipais de Educação, Professores(as), Técnicos da Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos e Gestores Educacionais.