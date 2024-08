Música regional no 23º FIB: "Não cortamos, teremos 6 regionais", diz Edu Mendes

O chefe da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Edu Mendes, respondeu ao TeatrineTV nesta 2ª.feira (5.jul.24), que a música regional não “foi cortada” do palco do XXIII Festival de Inverno de Bonito (FIB), que acontece entre 21 e 25 de agosto de 2024 no município de Bonito (MS). “Não cortamos! Os regionais, nós escolhemos de acordo com perfil de cada atração nacional. A gente escolheu 6. Então, não cortamos, teremos 6 regionais”, respondeu por telefone o gestor da Fundação.

Como mostramos aqui, a Organização da Sociedade Civil (OSC), Associação dos Artistas paulista (CNPJ 03.890.545/0001-09), habilitada para celebrar um Termo de Colaboração junto a FCMS para execução do FIB, com teto de R$ 6,5 milhões, lançou o edital para programação regional na 6ª.feira (2.ago.24). Porém, o edital não trouxe entre as oportunidades de vagas para atrações musicais regionais.

Segundo Edu Mendes, nessa edição a FCMS decidiu por convidar artistas da música com estilos que se assemelham a atração nacional. “Chamamos artistas da música que estão em destaque, e que tenha alguma proximidade com o estilo da atração nacional”, garantiu Edu.

Ainda de acordo com o gestor, os selecionados já estão cientes de que subirão ao palco do 23º FIB 2024. "Nós já procuramos aqueles que escolhemos, está tudo certo com esses selecionados. E pretendemos divulgar, eu quero divulgar a lista com todas as atrações na próxima segunda-feira", completou Edu.

MÚSICA NACIONAL

Entre os artistas nacionais já confirmados estão Alexandre Pires, Zé Ramalho, Olodum, Monobloco, Teodoro Sampaio e Sandra de Sá. A programação completa será divulgada ao longo da semana. Os já confirmados cantarão nos seguintes dias:

21 de agosto: Alexandre Pires;

Alexandre Pires; 23 de agosto: Zé Ramalho;

Zé Ramalho; 24 de agosto: Olodum, Monobloco e Sandra de Sá;

Olodum, Monobloco e Sandra de Sá; 25 de agosto: Teodoro e Sampaio.

Anteriormente, explicamos aqui, que os R$ 6,5 milhões repassados à OSC é apenas para a execução do festival e pagamento de artistas regionais, pois os artistas nacionais a FCMS já está pagando.

Os artistas regionais, diferentemente dos nacionais, são selecionados por meio de edital público, o qual segue com inscrições abertas 9 de agosto de 2024.

O Festival, que tem o tema “Da Terra Viva, Nossa Arte Vibra”, contará com cinco dias de atividades culturais, incluindo música* , dança, gastronomia, teatro, circo, literatura, artesanato, moda e economia criativa. A média do cachê é de R$ 10 mil.

SEM CINEMA

Esse ano, anotamos aqui, que a FCMS eliminou o Cinema da programação do Festival. A entidade também reduziu a presença de algumas atrações de teatro e circo, por exemplo. Continue a leitura no TeatrineTV.