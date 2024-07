Natura cria aliança inédita com fornecedores para acelerar práticas regenerativas

Pela primeira vez, a Natura está lançando uma coalizão composta por fornecedores de diversos setores para acelerar a adoção de práticas regenerativas. Chamado de “Aliança Regenerativa”, o grupo composto por mais de 80 signatários, até o momento, receberá apoio e capacitação para avançar em práticas sustentáveis, contribuindo para o alcance das metas definidas na Visão 2030 da companhia e para disseminar inovações no mercado.

No plano de trabalho, além do mapeamento de maturidade, está previsto o desenvolvimento de ações conjuntas com a Natura com foco na redução de emissões de carbono, circularidade, rastreabilidade de matérias-primas, diversidade e direitos humanos. Os membros da Aliança também terão acesso exclusivo a projetos de inovação e a especialistas de sustentabilidade da Natura, assim como acompanhamento com a equipe de cadeias sustentáveis da companhia, entre outros benefícios.

“Sabemos que não é possível realizar mudanças significativas e estruturais de forma individual. Por isso, constantemente, compartilhamos nossa expertise e também aprendemos com outras empresas e fornecedores, dentro e fora de nossa rede. A Aliança Regenerativa é mais um passo para acelerarmos a adoção de práticas sustentáveis em toda nossa cadeia de valor, transformando desafios socioambientais em oportunidades de negócios e prosperidade”, avalia Josie Romero, vice-presidente de Operações, Logística e Suprimentos da Natura.

PREMIAÇÃO EMBRACE

O lançamento da Aliança Regenerativa ocorreu na terça-feira (2), no Centro de Inovação da Natura, em Cajamar (SP), durante a Premiação Embrace. O evento reconheceu o desempenho dos fornecedores e parceiros da Natura e Avon que mais contribuem para a geração de impacto positivo em suas áreas de atuação. Originalmente conhecido como QLICAR, o programa busca, desde 2005, fortalecer as relações com parceiros através do monitoramento de performance e alinhamento estratégico. Para a escolha dos ganhadores, são levados em consideração seis pilares que suportam a visão e estratégia da companhia: compromisso com a vida, qualidade, capacidade, competitividade, serviço e inovação.

Entre os vencedores da noite no pilar “Compromisso com a Vida”, na categoria Circularidade e Regeneração, está a Symrise, fornecedora de fragrâncias para Natura e Avon. O projeto reconhecido ocorreu em Madagascar, país insular do continente africano, e centrou-se na melhoria da subsistência de produtores de baunilha. Entre os resultados estão mais de 5 mil agricultores certificados pela União para o Biocomércio Ético (UEBT – The Union for Ethical BioTrade) e Rainforest Alliance, o que atesta o programa como 100% rastreável e baseado em agricultura agroecológica e agroflorestal. O modelo escalável já foi replicado em outras oito cadeias no mundo.

Na categoria Crise Climática e Amazônia, a vencedora foi a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas (ATAIC), que atua há 24 anos na região do Marajó, no Pará, e implantou uma agroindústria de óleos fixos, a primeira de sistema comunitário em região de várzea na Amazônia. Já no pilar de direitos humanos, o ganhador da noite foi a Cooperativa Mista Agroextrativista de Santo Antônio do Tauá (CAMTAUA), que, em 2023, lançou a primeira Central de Serviços na Amazônia, referência no processamento de insumos da sociobiodiversidade. Com corpo diretivo composto integralmente por mulheres, a cooperativa impacta positivamente mais de 100 famílias, direta ou indiretamente.

Foto: Divulgação

Ganhadores Embrace 2024:

Fragrâncias Avon e Natura: Givaudan

Matéria Prima Latam: Dow

Embalagem Latam: Igaratiba

Produto Acabado Latam: Faber Castell

Casa & Estilo Latam: Nadir Figueiredo

Sócio Biodiversidade: RECA

Projetos de Valor - Startups: New School

Projetos de Valor - P&D: Kosmoscience

Transportes Brasil: Rede Sul

Transportes Hispânica: Movicarga Bajio

Operadores Logísticos Latam: Fedex

Marketing: África

TI & Digital Latam: Sysmap

Compromisso com a Vida:

Endereçar a Crise Climática e Proteger a Amazônia: ATAIC

Defender os Direitos Humanos: CAMTAUA

Abraçar a Circularidade e Regeneração: Symrise

SOBRE A NATURA

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética. Conta com 2 milhões de consultoras na América Latina, sendo líder no setor de venda direta no Brasil. Faz parte de Natura &Co, resultado da combinação entre as marcas Avon e Natura. A Natura foi a primeira companhia de capital aberto a receber a certificação de empresa B no mundo, em dezembro de 2014, o que reforça sua atuação transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico. É também a primeira empresa brasileira a conquistar o selo "The Leaping Bunny", concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free International, em 2018, que atesta o compromisso da empresa com a não realização de testes em animais de seus produtos ou ingredientes. Com operações na Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, México, Peru e Malásia, os produtos da marca Natura podem ser adquiridos com as Consultoras, por meio do e-commerce, app Natura, nas lojas próprias ou nas franquias "Aqui tem Natura". Para mais informações, visite www.natura.com.br ou acesse os perfis da empresa nas redes sociais: LinkedIn, Facebook e Instagram.

NATURA NO ROCK IN RIO 2024

Natura e Rock in Rio se unem pela terceira vez em mais uma parceria de sucesso. Em 2024, a Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina, se junta ao maior festival de música e entretenimento do mundo com o convite "E se nosso corpo pudesse sentir mais o Rock in Rio?", que traduz a combinação da potência sensorial de seus produtos com a potência da música para despertar emoções, gerando o festival mais memorável de todos os tempos. Com a parceria, a Natura co-patrocina o Palco Sunset, o palco dos grandes encontros e queridinho do público e da crítica, e que chega na edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio com a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, reforçando seu propósito de despertar sensações que tiram as pessoas da apatia, promovendo a união coletiva por um mundo melhor e de melhores relações entre as pessoas, proporcionando bem-estar por meio de seus produtos e experiências.