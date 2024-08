Parceria oferece bolsas de estudo a negros e indígenas que queiram fazer pós-graduação

Na última 6ª.feira (9 .ago.24), a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) e a Escola de Direito do Ministério Público (EDAMP) assinaram um Termo de Convênio com a EDUCAFRO. O acordo visa oferecer um número determinado de bolsas de estudo integrais para a população negra e indígena nos cursos de pós-graduação em Direito Processual Civil, Direito Público, Direito Penal e Processual Penal.

Fabrício Secafen Mingati, presidente da ASMMP e Promotor de Justiça, destacou a importância de promover a inclusão e combater o racismo e outras formas de discriminação. Ele enfatizou que esta é uma responsabilidade de todos.

Douglas Teixeira da Silva, Coordenador-Adjunto do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (NUPIER/MPMS) e também Promotor de Justiça, comentou que o convênio é um passo significativo para a promoção da equidade racial e para o enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil. “Essa colaboração é crucial para ampliar o acesso à educação superior de qualidade para grupos historicamente marginalizados, oferecendo oportunidades que podem transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais justa. Este convênio reforça o combate ao racismo estrutural e promove a inclusão de talentos diversos em todos os setores”, afirmou o Promotor.

Marcos André Sant’Ana Cardoso, membro colaborador voluntário do NUPIER/MPMS e Promotor de Justiça, acrescentou que, embora não existam leis que obriguem instituições privadas a oferecer bolsas étnico-raciais, a atuação da ASMMP e da EDAMP reflete o reconhecimento das dificuldades enfrentadas por minorias e a adoção de medidas concretas para mitigar esses problemas. “A parceria da ASMMP e da EDAMP com a EDUCAFRO destaca a EDAMP como uma liderança nacional na luta contra o racismo”, ressaltou.

A EDUCAFRO, instituição responsável pela seleção e escolha dos bolsistas, é amplamente reconhecida por seu trabalho na implementação de normas contra a discriminação.

AULA MAGNA

No dia 17 de agosto, às 8h30, será realizada a aula magna com o tema “Elementos de Direito Antidiscriminatório”, ministrada pelo Promotor de Justiça Marcos André. O evento acontecerá na Unigran Capital, localizada na Rua Abrão Julio Rahe, 325.

SOBRE A EDUCAFRO

A EDUCAFRO é uma organização dedicada à inclusão de negros, especialmente, e de pessoas de baixa renda em geral, nas universidades públicas e privadas com bolsas de estudo. Seu objetivo é promover o empoderamento e a mobilidade social da população pobre e afro-brasileira.

INSCRIÇÕES

Os interessados em se inscrever devem acessar o formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2RG6zQGLGolHJbeuzcOTOD-ejcVYRLgysC6MIA4ocL_tkg/viewform ou entrar em contato pelo telefone (11) 9 6173 6869 para mais informações.