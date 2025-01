Passe de ônibus sobe para R$ 4,95 e Consórcio deve entregar 97 novos veículos

O valor do ‘passe’ do transporte coletivo passa a ser R$ 4,95 a partir desta 6ª.feira (24.jan.25) em Campo Grande (MS).

O aumento de 4,21% foi determinado durante uma reunião da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), ontem (23.jan).

Conforme o diretor-presidente da Agereg, José Mário Antunes, com o aumento a equipe técnica responsável irá exigir o cumprimento das cláusulas contratuais.

"Estamos reajustando porque tivemos que cumprir uma cláusula e uma decisão judicial, então também vamos exigir que o consórcio cumpra a parte dele. Exemplo, teriam que ter entregue no mínimo 97 novos veículos ano passado e 98, se não me falha a memória, esse ano, então, passa de 190 veículos até o final do ano, mas já deveria rodar 97 novos veículos, isso nós vamos exigir do consórcio", garantiu o diretor-presidente.

O último reajuste do transporte coletivo de Campo Grande havia ocorrido em março de 2024, quando a tarifa passou de R$ 4,65 para R$ 4,75.