PEC das praias: Rapper Oruam ataca Luana Piovani e apoia Neymar

O rapper Oruam defendeu o jogador de futebol Neymar e mandou seus fãs xingarem a atriz Luana Piovani. Ela virou alvo de ataques após criticar a “PEC das praias” e citar Neymar.

"Meus fãs, vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo quanto é nome, com o Neymar ninguém mexe", disse o rapper num story no Instagram.

A PEC 3/22, conhecida como a PEC das privatizações das praias do Brasil, é um lobby de multimilionários como Neymar que permitiria uma espécie de ‘privatização’ de áreas litorâneas no país.

A ideia gestada por capitalistas ‘neoliberais’ se sustenta na imagem de Cancum – uma cidade mexicana situada na Península de Iucatã, na costa do Mar do Caribe, conhecida por suas praias, seus vários resort's e sua vida noturna.

SHOW CANCELADO

Após Oruam sair em defesa do jogador, demonstrando também sua afinidade com a PEC, na 5ª.feira (6.jun.24), o Wehoo Festival cancelou uma apresentação de Oruam no evento.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o Wehoo afirmou que a "decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos".

O festival acontece no dia 12 de outubro, em Recife, Capital do Pernambuco. A cidade é cercada pelas praias de Boa viagem e Praia do Pina, com águas esverdeadas. As praias recifenses são um motor da economia da Capital e integram a cultura do povo.

Após o anúncio, Oruam foi às redes e disse que pediria para seus fãs atacarem o festival. Ele ainda afirmou que é fã de Neymar desde novinho e que defendeu o jogador "a respeito da mulher [Luana Piovani] falando bagulho dos filhos dele, nem sabia bagulho de praia... nunca que vou ser a favor de privatização de praia", argumentou o rapper.

Com o cancelamento, Neymar saiu em defesa de Oruam e disse que iria contratá-lo para um show. "Meu mano, tá contratado pro show que vou fazer", escreveu o jogador. Depois, Oruam fez um post irônico ao festival:

Luana Piovani defendeu a decisão do festival e comentou em suas redes: "Parabéns. Contem comigo".

O QUE É A PEC DAS PRAIAS

Relatado pelo senador Flavio Bolsonaro, a PEC encontra-se agora sobre o crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A medida revoga o art. 20, VII, da Constituição Federal e o art. 49, & 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O texto prevê, em seu art. 1º e incisos, a transferência para particulares de terrenos de marinha, de propriedade da União e que são bens de uso comum do povo.

