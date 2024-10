Prefeitura anula convocação de 40 professores em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande (MS) anulou nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, a convocação de 40 candidatos aprovados no Concurso Público para professores da Rede Municipal de Ensino (Reme). A íntegra.

Segundo a Semed, a anulação se deve à não observância do prazo para apresentação de documentos ou ao não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Com isso, partir de hoje, as obrigações da administração municipal em relação a esses concursados estão encerradas.

Entre os 40 candidatos afetados, 15 são para Educação Infantil, 20 para Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 4 para Artes e 1 para Ciências. A lista completa pode ser conferida abaixo:

Cargo: Professor - educação infantil:

1. Jullyanne Ricartes de Oliveira de Oliveira;

2. Adriely de Paula Abreu;

3. Rebeca Cacho Barcelos;

4. Dalila Dias Bueno ;

5. Carina dos Santos;

6. Eliane Gironde Oliveira da Silva;

7. Geverson Cavalcante da Silva;

8. Jully Kelly de Almeida;

9. Danielle Luzia Ramos de Moraes Navarro;

10. Liliane Martins de Oliveira Ferreira;

11. Elaine Carvalho Silva;

12. Valéria Aguiar Junqueira Ruiz.

Candidata PCD:

Márcia Françoso Ferreira.

Candidatos negros:

Sandra Marcela Pereira; Vinícius de Souza.

Cargo: Professor - anos iniciais do ensino fundamental:

Valter Rodrigues Brandão; Patrícia Lima Figueiredo Ortelhado; Damiana Camila Vilalva Franca; Bruna Luíza Barbosa de Araújo; Arão Davi Oliveira; Douglas Fonseca Rodrigues; Mariany Ferreira Macedo; Yara Cardoso de Almeida Lima; Laudenilson Maciel de Lima; Márcia Catarina de Andrade; Maria Neusa Almeida dos Santos; Rejane Cristina dos Anjos de Castro Serralheiro; Kelli Cristini Mehret; Rosilene Rodrigues de Souza; Elaine Azevedo da Silva; Laura Ivete da Rocha; Tatiane Moreira Costa;

Candidatos negros:

Mariany Ferreira Macedo (Convocada na ampla concorrência); Laura Ivete da Rocha (Convocada na ampla concorrência); Natalia Sanchez Pereira.

Cargo: Professor - Arte (educação infantil ao ensino fundamental):

Talita Carla Farina; Iuri Aleksander Dias Fernandes de Souza; Wantuyr Barbosa Tartari; Catarina Guerchi Nunes;

Cargo: Professor - Ciências (anos finais do ensino fundamental):

Candidato PCD:

Aparecido da Silva Júnior.

DETALHES DO CONCURSO REME 2024

O Concurso Público para professores da Reme ocorreu de 11 de dezembro de 2023 a 23 de agosto de 2024. Inicialmente, foram oferecidas 323 vagas, número que subiu para 810. O salário para os aprovados é de R$ 3.671,07 para uma carga horária de 20 horas semanais.

Com 20.861 inscritos, o concurso registrou uma taxa de comparecimento de 89,9%, com 18.764 candidatos presentes, resultando em uma concorrência de 58 candidatos por vaga. As inscrições ocorreram de 11 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024, e as provas foram aplicadas em 4 de fevereiro de 2024 em diversas instituições.

O gabarito foi divulgado em 5 de fevereiro, enquanto o resultado da prova objetiva saiu em 1º de março e o resultado da redação em 26 de março. O resultado final foi publicado em 24 de abril, com a convocação dos aprovados em 23 de agosto.

VAGAS E ATRIBUIÇÕES

O concurso ofereceu vagas para diversas disciplinas, incluindo 82 para Educação Infantil e 120 para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A prefeitura chamou mais 487 professores, a maioria para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental.

Atualmente, a Reme atende cerca de 109 mil alunos em 206 unidades de ensino, contando com 7,5 mil professores e 12 mil servidores, incluindo administrativos e apoio. Com a nova convocação, a educação em Campo Grande se fortalece ainda mais, beneficiando a comunidade escolar.