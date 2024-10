Presidente do Condise de Nioaque é acusado de assédio sexual contra enfermeira

Uma enfermeira de 44 anos registrou uma ocorrência na Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, denunciando Elso Gonçalves Batista, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISE) em Nioaque (MS), por assédio sexual e perseguição.

O caso chegou ao conhecimento da polícia em 19 de junho de 2024.

A profissional de enfermagem trabalha na Missão Caiuá desde 24 de abril de 2023, atendendo Aldeias Indígenas no município de Nioaque. Elso estaria usando seu cargo para pressionar a vítima.

De acordo com o relato da vítima em registro, o assédio começou após interações profissionais, nas quais Elso teceu elogios pessoais, como "você é linda" e "eu fico louco por você". Após a recusa de um convite para sair, a enfermeira afirma que começou a ser perseguida no ambiente de trabalho, criando um clima hostil.

Em 24 de junho a enfermeira enviou a denúncia ao Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), Lindomar Ferreira, cobrando que fossem "tomadas as providências cabíveis Cíveis e Criminais, solicitando Vossa Excelência a Urgência necessária que o mesmo denunciado vem tentando prejudicar em meu trabalho, com perseguição, injúrias e difamação".

Procurado pela reportagem, Lindomar disse nesta 4ª feira (23.out.24), que na época: "Encaminhamos a denúncia ao pleno do Condise, porém não se manifestaram".