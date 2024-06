Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, lamenta morte: 'Não conseguimos nos despedir'

Ralf, de 63 anos, irmão e ex-dupla de Chrystian, de 67, lamentou a morte do irmão, na madrugada desta quinta-feira (20), com um post em seu Instagram. A imagem em preto e branco trazia a então dupla no palco, que ficou na ativa de 1983 até 2021, quando houve a separação definitiva.

"Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu.

Chrystian e Ralf cantavam desde a infância, mas o primeiro disco oficial veio em 1983. Premiados, reconhecidos nacional e internacionalmente, e com trilhas em novelas como Cavalo de Aço e O Rei do Gado, eles ficaram juntos até 2000, quando aconteceu a primeira separação para que se dedicassem às suas respectivas carreiras solo. Em 2001, retornaram com um novo álbum, cujo título era De Volta, até que, em 2021, a dupla anunciou a separação definitiva.

Problemas de saúde e morte

Chrystian morreu na noite desta quarta-feira (19). O artista estava internado em um hospital de São Paulo após ser diagnosticado "com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado", segundo a assessoria de imprensa. Por meio de nota, a família disse que Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja.

Chrystian foi internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, no mesmo dia de sua morte. A assessoria do sertanejo confirmou a informação à Quem, e afirmou em nota que o artista foi diagnosticado recentemente com uma condição que "exige repouso imediato e tratamento especializado".

A equipe garantiu que o cantor estava seguindo todas as recomendações médicas, e adiantou que o show que o cantor faria em Franco da Rocha, em São Paulo, no sábado (22), estava cancelado pelos problemas de saúde dele.

Esta não é a primeira intercorrência na saúde do cantor no último ano. Em fevereiro, ele foi internado para se preparar para um transplante de rim. O sertanejo tem um rim policístico, distúrbio hereditário em que grupos de cistos se desenvolvem nos rins. Ele iria receber a doação de sua mulher, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia.

Apesar de toda a preparação, a operação foi adiada após imprevistos nos exames pré-operatórios. "A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", explicou ele na época.

Leia a nota da família na íntegra

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos. Com amor e saudades. Esposa e Filhos."

Chrystian e Ralf — Foto: Reprodução/Instagram