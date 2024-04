Restauração de trechos da BR-267 segue a todo vapor, comemora Vander

Na manhã desta quarta-feira (24.abr.24), o deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, comemorou a evolução das obras de restauração de trechos da rodovia BR-267. "O trabalho do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] de restauração da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho segue a todo vapor", destacou o parlamentar.

Vander compartilhou fotos recebidas do superintendente regional do Dnit, Euro Varanis Junior, e informou que as obras estão evoluindo bem, com a implantação de acostamento em um grande trecho. "Essa é uma etapa importante da restauração, pois garante mais segurança para os motoristas", completou.

O parlamentar ainda enfatizou não apenas este investimento, como também outros que estão relacionados ao projeto da Rota Bioceânica. "Vão ser investidos nessa restauração R$ 240 milhões que conquistamos pelo Novo PAC do governo Lula. Fora isso, ainda tem os R$ 472 milhões que garantimos para a alça de acesso da BR-267 até a ponte que está em construção sobre o Rio Paraguai em Murtinho", concluiu.