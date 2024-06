Santa Casa de Rondonópolis é vencedora de premiação nacional

Fundada em 1971, a Santa Casa de Rondonópolis é um dos grandes endereços em referência hospitalar no Centro-Oeste, com um corpo clínico de excelência que atende uma vasta região, a partir de 19 municípios no sul de Mato Grosso. Seus serviços – que incluem atendimentos qualificados de emergência e urgência, cirurgias e especialidades de tratamento complexo – são reconhecidos pelos principais indicadores nacionais de desempenho, como acaba de ocorrer este ano.

No dia 06 deste mês, o hospital recebeu mais uma láurea, o Prêmio “Líderes da Saúde 2024”, na categoria Filantropia, outorgado pelo Grupo Mídia. Em solenidade no Palácio Tangará, em São Paulo, a premiação foi entregue aos representantes da instituição: Carley Welter, vice-presidente do Conselho Administrativo; Ximena Campos, consultora de Captação de Recursos; Gino Rondon, coordenador de Comunicação Estratégica; e a jornalista Edna Rondon.

Carley Welter, Ximena Campos, Gino Rondon e Edna Rondon no ato da premiação.

Considerado um dos mais importantes indicadores nacionais de gestão e desempenho, o Prêmio “Líderes da Saúde” tem o reconhecimento das indústrias, fornecedores, distribuidores, operadoras e demais entidades do setor. A premiação acontece anualmente desde 2013, contemplando 23 categorias, todas pesquisadas com rigor técnico pelo Grupo Mídia. Para Jacques Paul Gervais Polet, presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa, a conquista é de todos. “Ganhar uma premiação séria e importante como esta comprova que o modelo de gestão e o trabalho de toda equipe fazem o caminho certo para atender às pessoas com qualidade e segurança”, salientou Polet. “O prêmio veio confirmar o cumprimento da nossa missão, traduzida pelo slogan: A Santa Casa é para todos”, emendou a diretora executiva, Bianca Thalita.