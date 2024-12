Sebrae abre processo seletivo com salário de R$ 6,3 mil em MS

O Sebrae (MS) iniciou o processo seletivo 2024 para Analista Técnico Nível I, com salário de R$ 6.385,90.

As vagas exigem graduação em áreas específicas, CNH categoria B, e disponibilidade para viagens.

Entre os critérios, experiência mínima de seis meses e conhecimentos em cerimonial e eventos são obrigatórios.

O processo inclui análise curricular, prova objetiva e entrevista, todos com caráter eliminatório.

As inscrições são realizadas no site da FAPETEC, com envio de documentos comprobatórios.

A prova objetiva cobrará conhecimentos de língua portuguesa, LGPD e temas específicos.

Os aprovados terão benefícios como previdência privada, plano de saúde e auxílio-creche.

As etapas serão realizadas de forma remota, respeitando prazos e requisitos do edital.

O resultado estará disponível no portal da FAPETEC após a conclusão de todas as etapas. A íntegra do edital.