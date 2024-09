'Sem papel', Food Service pode movimentar R$ 35 bilhões até 2032

A digitalização no setor de food service está se mostrando um passo crucial para a modernização e eficiência.

Carlos Drechmer, CEO da ACOM Sistemas, ressalta que a transição para um sistema "paperless" (sem papel) é essencial. "O paperless traz benefícios significativos, como maior eficiência operacional e uma melhor experiência do cliente", explica Drechmer.

Carlos Drechmer, CEO da ACOM Sistemas.

Com a previsão de movimentação de R$ 35 bilhões até 2032, o setor está em expansão.

A pesquisa "Tendências do Mercado de Food Service" indica que as mudanças nas preferências alimentares estão impulsionando essa demanda. O aumento do consumo de alimentos prontos e serviços de delivery destaca a importância de investir em tecnologia.

Francisco Gioielli, CEO da Atena.ai, complementa que a integração de canais de venda melhora a experiência do consumidor. "Atender de forma personalizada ajuda na operação e leva à fidelização", afirma.

A digitalização dos estoques é outro ponto crucial. "Com informações em tempo real, é possível evitar compras desnecessárias e aumentar a competitividade", observa Drechmer. Isso também contribui para a economia de tempo e recursos.

Para iniciar a digitalização, os proprietários devem dar passos gradativos.

Gioielli destaca a importância de investimentos em tecnologia e comunicação clara com equipes de diferentes gerações. "Os formulários online são um bom começo", sugere. Eles devem ser atualizados e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir segurança.

Francisco Gioielli.

A resistência ao digital ainda é um desafio. Drechmer aponta que é fundamental promover uma mudança cultural. "Envolver os colaboradores e fornecer treinamentos eficazes é essencial", afirma.

A ACOM está desenvolvendo uma nova solução que promete otimizar a gestão financeira dos estabelecimentos. "Queremos facilitar a análise dos pontos fortes e fracos de uma empresa", destaca Drechmer.

Com essa inovação, o objetivo é ajudar restaurantes a se tornarem mais competitivos. "O foco é aumentar a agilidade e otimizar a força de trabalho, que é escassa", finaliza.