Seu Abraço Aquece: Servidores Estaduais levam calor e esperança em entrega de doações

A fase mais crucial da campanha do agasalho Seu Abraço Aquece entrou em destaque nesta semana com o início das entregas das doações. Coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a equipe de distribuição está recebendo os representantes das entidades no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo até 5ª.feira (6.jun.24).

Após um processo criterioso de triagem encerrado na 6ª.feira (31.mai.24), mais de 185 mil unidades foram selecionadas para serem entregues, incluindo cobertores, agasalhos, roupas, calçados e acessórios de inverno. Essas peças serão destinadas a aquecer o frio de pessoas em situação de vulnerabilidade, beneficiando 330 entidades cadastradas para receber as doações.

A entrega dessas doações marca o ápice do movimento solidário iniciado pelos servidores públicos estaduais em 5 de abril, um esforço que envolveu toda a sociedade.

Para Frederico Felini, secretário de Estado de Administração de MS, esse momento representa mais do que simplesmente entregar roupas, é oferecer conforto, dignidade e esperança aos mais necessitados. Ele destaca o papel vital das instituições beneficiadas, que oferecem abrigo, carinho e apoio em tempos difíceis.

"A entrega das doações é um testemunho do espírito de comunidade e do poder da união dos servidores estaduais, é um símbolo de nosso compromisso com a construção de um Estado mais justo e inclusivo", acrescenta Felini.

O atendimento para retirada das peças triadas para cada entidade acontece das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, de segunda a quinta-feira (3 a 6 de junho), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.